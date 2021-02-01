Tesla'nın Net Karı Araba Satmaktan Gelmiyor

Tesla, 2020 yılına ait ilk tam yıllık net gelirini açıkladı. Şirketin net karının araba satmaktan gelmediği ortaya çıktı. Peki Tesla nasıl kar elde ediyor?

Elon Musk'ın kurduğu elektrikli araç tasarlayan, üreten ve satan Kaliforniya merkezli bir Amerikan şirketi olan Tesla hakkında gelen detayı sizler için derledik.

Tesla Nasıl Kar Elde Ediyor?

Amerika'da 11 tane eyalet, otomobil üreticilerinin 2025 yılına kadar belirli bir yüzde sıfır emisyonlu araç satmasını şart koşuyor.

Otomobil üreticileri şartı yerine getiremezlerse, bu gereksinimleri karşılayan başka bir otomobil üreticisinden yasal krediler satın almak zorunda kalıyor. Örnek vermek gerekirse, sadece elektrikli otomobil satan Tesla gibi.

CNN'de yer alan habere göre, bu Tesla için kazançlı bir iş. Tesla'ya bu işin son beş yılda 3,3 milyar dolar kazandırdığı aktarılıyor. Ayrıca Tesla'nın geçen yıl aldığı 1.6 milyar dolarlık düzenleyici kredilerin 721 milyon dolarlık net gelirinden çok daha ağır bastığı da belirtiliyor.

GLJ Research'ten Gordon Johnson "Bu adamlar araba satarak para kaybediyorlar. Kredi satarak para kazanıyorlar." açıklamasını yaptı.

Tesla'nın üst düzey yöneticileri, şirketin devam eden nakit kaynağına güvenemeyeceğini kabul etmekteler.

Tesla'nın Finans Direktörü Zachary Kirkhorn, "Bu her zaman bizim için tahmin etmesi çok zor olan bir alan" açıklamasını yaptı ve şöyle devam etti:

"Uzun vadede, yasal kredi satışları işin önemli bir parçası olmayacak ve işi bunun etrafında planlamıyoruz."

Otomobillerin belirli bir yüzdesinin sıfır emisyonlu araçlar olmasını veya otomobil üreticilerinin Tesla gibi bir şirketten hedefi aşan kredi satın almasını gerektiren 11 eyalet şu şekilde: California, Colorado, Connecticut, Maine, Maryland, Massachusetts, New York, New Jersey, Oregon, Rhode Island ve Vermont.

Tesla'nın yüksek hisse senetleri şirketi dünyadaki en değerli ABD şirketlerinden biri yapıyor. Tesla hisseleri şu anda kabaca dünya çapında otomobillerin% 90'ından fazlasını satan 12 büyük otomobil üreticisininki kadar değerli.

Sizler Tesla hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla'nın Kurucusu ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile telefonda görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan-Musk görüşmesinde, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı."