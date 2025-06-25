Tesla Olmayan Özellikleri Var Gibi Gösteriyor! Fransa'dan Dava!

Otomobil markaları abartılı reklamlar, farklı pazarlama teknikleri ile tüketicileri etkilemek için uğraşırlar. Ancak bazen istemeseler de varolmayan özellikleri varmış gibi gösterebilirler. Tesla'da bu tarz bir suçlama ile karşı karşıya. Peki bahsi geçen sürecin sonucu ne olacak? İşte detaylar...

Rekabet Kurulu, Tesla’nın pazarlama dilini mercek altına aldı!

Avrupa’daki genişleme planlarıyla sık sık gündeme gelen Tesla bu kez Fransa’da ciddi bir yaptırımla karşı karşıya. Almanya’daki protestolar ve saldırıların ardından şimdi de Fransız yetkililer markanın pazarlama stratejisini yasal sınırlar içinde bulmadı.

Fransa Rekabet Kurumu Tesla'nın reklam uygulamalarında "tüketiciyi yanıltan" unsurlar bulunduğunu belirterek resmî bir uyarı yayınladı. Kurulun açıklamasına göre 2023 yılından bu yana Tesla’nın reklamları detaylı biçimde inceleniyor. Yapılan değerlendirme sonunda ise Tesla’nın özellikle otonom sürüş teknolojilerini tanıtırken kullandığı ifadelerin gerçeği yansıtmadığı ortaya kondu.

Reklamlardaki “tam otonom” gibi terimlerin yanıltıcı bulunduğu ve bu ifadelerin Fransa’daki tüketicilerde hatalı bir beklenti yarattığı belirtildi. Fransa’da Tesla kullanıcılarının tam otonom sürüş sistemi (FSD) için araçlarına ek olarak 7 bin 500 Euro ödeme yapmaları gerekiyor.

Ancak bu ücret karşılığında sunulan sistem yasal olarak veya teknik açıdan “tam otonom” sürüş kabiliyeti sunmuyor. Rekabet Kurulu da bu farkı vurgulayarak Tesla’nın kullandığı dili gerçeğe aykırı buldu. Kurul sadece bu ifadeyle sınırlı kalmadı Tesla’nın diğer bazı ticari faaliyetlerinde de tüketiciyi yanıltıcı unsurlar tespit ettiğini ifade etti.

Şirket, uyarılara uymazsa günlük 50 bin 000 Euro’ya kadar para cezasına çarptırılacak. Tesla cephesinden konuya dair henüz resmî bir açıklama gelmedi. Ancak Fransa’nın aldığı bu karar, şirketin Avrupa pazarındaki imajı üzerinde yeni tartışmalar başlatabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...