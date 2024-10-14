Elon Musk Herkesi Kandırdı: Tesla Optimus Robotlarının Aslında İnsanlar Tarafından Kontrol Edildiği Ortaya Çıktı!

Dünyanın öne gelen elektrikli araç üreticilerinden Tesla'nın yeni geliştirdiği otonom insansı robotları hakkında oldukça ilginç bir iddia ortaya atıldı. Şirketin kısa bir süre yeni Tesla Optimus robotlarını tanıtmak için kısa önce gerçekleştirdiği etkinliğin insanlar tarafından desteklendiği ortaya çıktı. Detaylar haberde.

Tesla Optimus Robotları Gösteride Tam Olarak Otonom Çalışmadıklarını İtiraf Ettiler

Tesla, geçtiğimiz hafta düzenlediği bir etkinlikte çok büyük duyurular gerçekleştirdi. Şirket düzenlediği etkinlikte kendi kendine hareket edip pek çok görevi yerine getirebildiğini iddia ettiği yeni Optimus isimli insansı robotları ile adeta şov yaptı. Ancak robotların gösteride şirketin açıklamalarının aksine tam otonom şekilde çalışmadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Aktarılanlara göre, Tesla mühendisleri gerçekleştirilen gösteri boyunda Optimus'ları arka planda yönetti. Yani tam otonom gibi gösterilen gösterinin, aslında robotların insanlar tarafından oluşturulan direktiflerle gerçekleştirildi.

Gösterideki katılımcılardan Robert Scoble, bir Optimus robotuna yapay zekanın kendisini ne kadar yönettiğine dair birkaç soru sorduğunu dile getiriyor. Sorular karşısında alaycı bir tavır takınan Optimus'un, "Biraz" yanıtlar verdiği söyleyen Scoble, robotların arka planda insanlar tarafından yönetildiğini, yapay zekânın robotların hareketlerini yönettiğini öğrendiğini ifade ediyor.

Morgan Stanley analistlerinden Adam Jonas da konuyla ilgili yaptığı açıklamada Optimus robotları tarafından yapılan şovun göründüğü kadar gerçek olmadığını söyledi. Jonas'ın açıklamasına göre robotlar, insan müdahalesi sayesinde hareket edebiliyor.

Ek olarak sıradan katılımcılardan da konuyla ilgili çeşitli açıklamalar geldi. Öyle ki bir katılımcı, Optimus'un kendisine "Bugün, bir insan tarafından destekleniyorum." dediğini iddia ediyor. CEO Elon Musk'tan iddialar hakkında henüz bir açıklama geldi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla Optimus robotları sahiden de yalnızca insan desteğiyle mi çalışabiliyor? Yorumlarda buluşalım...