Hareket Halindeki Tesla Otomobilde Oyun Oynamak Mümkün Hale Geldi

Yayımlanan bir güncelleme ile birlikte hareket halindeki Tesla otomobilde oyun oynamak mümkün oldu. Seyir halindeki elektrikli otomobilde üç adet oyunun oynanabildiği açıklandı. Peki, bu durum trafikte bazı tehlikelere yol açar mı? Konuya dair ayrıntılar haberimizde.

Seyir Halindeki Tesla Otomobilde Oyun Oynamak Mümkün

New York Times tarafından paylaşılan yeni bir rapor, hareket halindeki Tesla arabada üç adet oyunun oynanabilir olduğunu gözler önüne serdi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Tesla tarafından üretilen elektrikli araç park halindeyken 20'den fazla oyunu oynatabiliyor.

Hareket halindeki elektrikli otomobilde oynanabilen oyunların klasik arcade shoot 'em ups türündeki Sky Force Reloaded, dünyanın en popüler kart oyunlarından bir tanesi olan Solitare ve strateji türündeki Battle of Polytopia: Moonrise olduğu açıklandı.

Seyir halindeki bir araçta oyun oynayabilmenin mümkün olması, güvenlik endişelerini de beraberinde getirdi. New York Times tarafından yayımlanan rapora göre Solitaire isimli yapım açıldığında "Solitaire herkes içindir fakat araba hareket halindeyken yalnızca yolcular içindir" uyarısı yer alıyor.

Solitaire ayrıca tam ekran yerine sadece ekranın sağ kısmında açılıyor. Oyun ekranın sağ tarafında açıldığından dolayı yolcuya daha yakındır. Böylelikle sürücünün oyun oynayabilmesinin önüne geçildiğini düşünebilirsiniz ancak diğer iki oyunda aynı durum geçerli değil.

Sky Force Reloaded ve Battle of Polytopia: Moonrise isimli oyunlar açılırken herhangi bir uyarı metni çıkmıyor. Sürücü koltuğunda oturan kişi, söz konusu oyunlardan dolayı dikkati dağılabilir ve bu durum felaket ile sonuçlanabilir.

Tesla Yazılım Hatası Yüzünden Binlerce Aracı Topladı

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, geçtiğimiz aylarda Tesla'nın yanlış bir çarpışma uyarısına, otomatik acil durum freni sisteminin etkinleştirilmesine yol açan yazılım hatasının tespitinden sonra 11 bin 704 aracı geri çağırdığını bildirdi.

Hatadan etkilenen araçların tümü, otomobil üreticisinin "Full Self-Driving" sisteminin betasına erken erişme olanağına sahipti. Şu anda beta sürümüne sahip olan araçların her an dikkatli olmasını gerektiren sistem, geçen haftalarda binlerce müşterinin kullanımına sunulmuştu. Tesla, ortaya çıkan hatanın sonucunda herhangi bir kaza ya da yaralanmadığının bildirilmediğini ileri sürdü.

Güncelleme ilk olarak 23 Ekim'de yayımlanmıştı. Şirket, güncellemenin yayımlanmasının ertesi gününde müşterilerden çeşitli geri bildirimler almaya başladığını söyledi.