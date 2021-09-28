Tesla Otonom Sürüş Beta Programı Herkese Açıldı

Son yıllarda otonom sürüş üzerine kapsamlı çalışmalar sürdüren Tesla, otonom sürüş beta programını herkes için aktif hale getirdi. Bu, herkesin programa katılabileceği anlamına gelmese de herkesin başvuru yapabileceği anlamına geliyor. Peki başvuru için başka koşullar var mı?

Tesla Otonom Sürüş Beta Programını Başvuruya Açtı

Tesla CEO'su Elon Musk tarafından duyurulan bu gelişme, tüm kullanıcıların otonom sürüş beta programına başvuru yapabileceğini ortaya koyuyor. Buna karşın kullanıcıların programa uygun olup olmadıklarının denetlenmesi için bir hafta boyunca sürüşlerinin analiz edileceği de vurgulanıyor.

Bir kullanıcının kendi otomobilini ne kadar agresif şekilde sürdüğü ile bir otomobilin kendi kendini sürmesi arasında çok fazla bağlantı bulunmuyor gibi gözüküyor olabilir ancak bu, otomobil sahiplerinin dikkat seviyesini ölçmek için etkili bir yöntem olacaktır.

Nitekim tam otonom sürüş teknolojisi halen kusursuz değil ve kullanıcıların süreç boyunca dikkatli davranması çok önemli. Yine de Tesla sahiplerinin bu testi başarılı şekilde geçmeyi başaramadığı durumlarda, daha sonra tekrar deneyebileceklerini hatırlatmak isteriz.

Beta programların temeli, kullanıcılardan gelen verileri toplayarak teknolojiyi daha stabil hale getirme vizyonunu içerir. Bu nedenle söz konusu beta programının yaygınlaşması, teknolojinin daha iyi hale gelmesi için oldukça kritik bir adım olarak tanımlanabilir.

Peki siz Tesla'nın tam otonom sürüş teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce teknoloji gündelik kullanım için hazır mı ve kullanıcılar kendilerini bu teknolojiye emanet edebilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.