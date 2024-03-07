Tesla'nın Otonom Sürüş Özelliği Türkiye'ye Geliyor: Tarih Verildi!
FSD tarzı otonom sürüş sitemleriyle ilgili düzenleme kabul edildi. Tesla'nın otonom sürüş sistemleri Türkiye'ye geliyor. İşte detaylar!
Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından yayımlanan regülasyon, otonom sürüş için olay/veri kaydı yapan sistemlerin validasyonunda kullanılacak.
Tesla, uzun süredir regülasyon görüşmeleri yürütüyordu. Avrupa'da bugün itibarıyla FSD tarzı otonom sürüş sistemleri için ilgili düzenleme kabul edildi. Bu düzenleme Türkiye'ye de geliyor.
Tesla Fiyat Listesi - 2024
Tesla fiyat listesi, Amerika Birleşik Devletleri merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla tarafından piyasaya sürülen otomobilerin ne kadar ücrete satıldığı hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlıyor.
Düzenleme Ne Zaman Yürürlüğe Geçecek?
Avrupa'da Tesla'ya ilk iznin önümüzdeki aylarda verilmesi ve FSD'nin tahmini olarak Ekim 2024'te kademeli olarak araç sahiplerinin erişimine açılması bekleniyor. Avrupa regülasyonuna tâbî Türkiye de benzer tarihlerde FSD özelliğine kavuşmuş olacak.
Otonom sürüş özelliğinin Türkiye'deki ayağıyla ilgili yeni bilgiler geldiği zaman sizleri de bilgilendireceğiz.
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