Tesla'nın Otonom Sürüş Özelliği Türkiye'ye Geliyor: Tarih Verildi!

Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından yayımlanan regülasyon, otonom sürüş için olay/veri kaydı yapan sistemlerin validasyonunda kullanılacak.

Tesla, uzun süredir regülasyon görüşmeleri yürütüyordu. Avrupa'da bugün itibarıyla FSD tarzı otonom sürüş sistemleri için ilgili düzenleme kabul edildi. Bu düzenleme Türkiye'ye de geliyor.

Düzenleme Ne Zaman Yürürlüğe Geçecek?

Avrupa'da Tesla'ya ilk iznin önümüzdeki aylarda verilmesi ve FSD'nin tahmini olarak Ekim 2024'te kademeli olarak araç sahiplerinin erişimine açılması bekleniyor. Avrupa regülasyonuna tâbî Türkiye de benzer tarihlerde FSD özelliğine kavuşmuş olacak.

Otonom sürüş özelliğinin Türkiye'deki ayağıyla ilgili yeni bilgiler geldiği zaman sizleri de bilgilendireceğiz.