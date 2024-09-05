Tesla, Uzun Süredir Beklenen Tam Otonom Sürüş Sisteminin Türkiye'ye Ne Zaman Geleceğini Açıkladı!

Elektrikli otomobil devi Tesla, uzun yıllardır üazerinde çalışmalar yürüttüğü otonom sürüş sistemi ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Ünlü marka, Tesla FSD isimli otonom sürüş teknolojisinin Avrupa, Türkiye ve Çin'de kullanılan Tesla araçlarında ne zaman kullanıma açılacağını duyurdu. Detaylar haberde.

Tesla Otonom Sürüş Sistemi 2025'te Türkiye'de Kullanılabilecek!

Tesla, FSD adını verdiği tam otonom sürüş sistemini geliştirmeye devam ediyor. Şirket son olarak bugün yaptığı bir açıklamada otonom sürüş teknolojisinin Türkiye dahil olmak üzere Avrupa’da ve Çin'de ne zaman kullanıma sunulacağını açıkladı. Buna göre Tesla FSD yazılımı, 2025'in ilk çeyreğinde Avrupa ve Çin bölgeleri ile birlikte ülkemizde hizmet vermeye başlayacak.

Elektrikli otomobil devi, yapay zeka birimi Tesla AI üzerinden gelecek yıl otonom sürüş teknoloji üzerine yapılacak çalışmaları açıkladı. Otopilot sistemini Avrupa ve Çin bölgelerinde kullanıma sunmak için regülasyon onayının beklendiğini duyuran şirket, gelecek yılın ilk aylarında gerekli onayları almaları ile birlikte otonom sürüş sistemini Türkiye'de hayata geçirecek. Böylece Tesla araçları, herhangi bir sürücüye ihtiyaç duymadan kendi başına yol alabilecek.

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