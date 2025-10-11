Otonom Sürüşün Karanlık Yüzü: Tesla’ya 2,88 Milyon Araçlık Soruşturma!

Otonom sürüş denildiğinde ilk akla gelen marka, elektrikli otomobil devi Tesla oluyor. Bazı kullanıcılar otonom sürüşün trafiği çok daha güvenli hale getirdiğine inanırken, bazı kullanıcı ve otoriteler ise bu sistemlere oldukça temkinli yaklaşıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla’nın Full Self-Driving (FSD) sistemiyle donatılmış 2,88 milyon aracı kapsayan bir soruşturma başlattı.

Kendi Kendine Sürüş Gerçekten Güvenli mi? Tesla Soruşturması Büyüyor

Reuters’ın haberine göre bu karar, 50’den fazla trafik güvenliği ihlali raporu ve birden fazla kazanın ardından alındı. İnsan denetimi gerektiren bir sürücü destek özelliği olarak tasarlanan FSD, bazı durumlarda kırmızı ışıkta geçme, karşı şeride girme veya trafik işaretlerine uymama gibi tehlikeli davranışlarla ilişkilendirildi

The Washington Post’un haberine göre NHTSA, 14 kazayı ve 23 yaralanmayı içeren 58 şikayeti inceliyor.

Kurum özellikle, kırmızı ışıkta geçerek diğer araçlarla çarpışan altı Tesla vakası üzerinde duruyor. Ayrıca, bazı milletvekillerinin dikkat çektiği tren geçitlerinde yaşanan “kıl payı” olaylar nedeniyle FSD’nin bu bölgelerdeki davranışı da soruşturuluyor.

Tesla kısa süre önce FSD için bir yazılım güncellemesi yayınladı. “Ön değerlendirme” olarak tanımlanan bu soruşturma, sistemin bir güvenlik riski oluşturduğuna karar verilmesi halinde geri çağırma sürecine dönüşebilecek ilk adım olarak görülüyor. Haberin ardından Tesla hisseleri %2,1 değer kaybetti.

Bu soruşturma, gelişmiş sürücü destek sistemlerine yönelik artan incelemelerin ve otonom sürüş ile insan kontrolü arasındaki farkın yarattığı endişelerin altını çiziyor. İsminin aksine Tesla’nın Full Self-Driving sistemi aracı tamamen otonom hale getirmiyor ve şirket, sürücülerin her zaman aktif şekilde aracı denetlemeleri gerektiği konusunda uyarıyor.

Kısacası, bazı araçlardaki “kendi kendine sürüş” özellikleri hâlâ yolda tehlikeli hatalar yapmaya devam ediyor ve birçok kişi artık bu teknolojinin çok erken mi piyasaya sürüldüğünü sorguluyor.

Tesla Sürücüleri Ne Yapmalı?

Bir Tesla sahibiyseniz, bu soruşturma sonucunda geri çağırma veya araç yazılımınızda kısıtlamalar yaşanabilir. Diğer sürücüler içinse bu olay, teknolojinin sınırlarını unutmamak gerektiğini hatırlatıyor: Direksiyon hâlâ sizde. Gösterişli özellikler sizi sahte bir güven hissine kaptırmasın.

Bu soruşturmanın sonucu, otonom teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte yollarımızın ne kadar güvenli olacağını da belirleyecek. NHTSA’nın soruşturması, geri çağırmalar, daha sıkı düzenlemeler veya FSD yazılımında kapsamlı değişiklikler ile sonuçlanabilir. Tesla’nın, sistemin “ben daha iyi bilirim” tarzını hızlıca yumuşatması gerekebilir.

Bu da sürücüler için beklenmedik yazılım güncellemeleri, özelliklerin geçici olarak devre dışı kalması ya da sonunda araçların “kırmızı ışık = dur” kuralını gerçekten öğrenmesi anlamına gelebilir. Sizce Tesla'nın ülkemizdeki otonom sürüş süreci nasıl olacak? Yorumlarda tartışalım.