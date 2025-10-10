Uygun Fiyatlı Olacak Derken: Tesla Türkiye'den Şok Zam!

Uygun fiyatlı Tesla Model Y Standard her yerde adından söz ettirirken Türkiye tarafındaysa fiyatlara yeni bir zam yapıldı. Artık en uygun fiyatlı tesla 120 bin TL daha pahalıya satılıyor. Peki yeni fiyat listesi nasıl oldu? İşte Tesla Türkiye fiyat listesi ve detaylar...

Tesla Türkiye Fiyatlarına Zam! Çok Satan Model Y SR Artık Üretilmeyecek!

Tesla Türkiye’deki fiyatlarını bir kez daha güncelledi. Şirket daha uygun fiyatlı bir model sunmak yerine en çok satan aracını üretimden kaldırarak dikkat çeken bir strateji değişikliğine gitti. Üstelik bu karar fiyatların yeniden artmasıyla birleşince tartışmaları da beraberinde getirdi.

Tesla Model Y’nin 2,3 milyon lira olan başlangıç fiyatı 2 milyon 420 bin 625 liraya çıktı. Ancak Türkiye’de oldukça popüler olan LFP bataryalı Standard Range (SR) versiyonun üretimi artık sona eriyor. Bu karar özellikle Tesla’nın en erişilebilir modeli olması nedeniyle kullanıcı cephesinde büyük yankı uyandırdı.

Yeni dönemde Tesla’yı rakiplerinden ayıran birçok özelliğin kısıldığı, daha sade donanımlı Model Y Standard versiyonu satışa sunulacak. Bu model LFP batarya ile satışa sunulan tek opsiyon olarak öne çıkacak. Söz konusu versiyon Tesla’nın menzil avantajını korurken maliyet tarafında rekabet gücünü düşürebilir.

Tesla Türkiye’nin resmi sayfasında şimdilik “orijinal” Model Y SR listelenmeye devam ediyor. Ancak 23 Ekim’de güncellenecek envanterde “boş paket” Model Y Standard’ın satışa açılması bekleniyor. Bu da SR modelinin üretiminin gerçekten sona erdiğini ve yeni stratejinin devreye gireceğini doğrular nitelikte.

Kullanıcılar Tesla’nın bu hamlesini “daha ucuz bir model beklerken fiyatların arttığı” yönünde eleştiriyor. Şirketin ise uzun vadede Model Y ailesini sadeleştirip üretim maliyetlerini dengelemeyi amaçladığı tahmin ediliyor.

Tesla Türkiye Fiyat Listesi (Ekim 2025)