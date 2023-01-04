Almanya'da Akılalmaz Olay: Tesla Oto Pilotu Polisten Kaçtı

2022 yılı yapay zekalar açısından oldukça sansasyonel olayların yaşandığı bir yıl olarak geride kaldı. Yavaş yavaş gündelik hayatımıza da girmeye başlayan yapay zekalar hakkında hem devletler hem de insanlar büyük çekincelere sahip. Geçtiğimiz günlerde Almanya'da yaşanan bir olay da bunu kanıtlar nitelikte.

29 Aralık tarihinde Almanya'da Bayreuth yönüne giden bir aracı durdurmak isteyen polisler, aracın dur ihtarına uymaması sonucunda takibe başladı. Yaklaşı kolarak 15 dakika süren kovalamacadan sonra aracın aslında oto pilot tarafından kontrol edildiği ortaya çıktı.

Şoför Uyurken Oto Pilot Polisten Kaçtı

Kovalamaca süresi boyunca Tesla oto pilotu polis arabasıyla arasındaki mesafeyi korudu. Bu sırada uyumakta olan araç sahibi, uyanarak aracını kenara çekti. Şaşırtıcı gerçek ise bu noktadan sonra ortaya çıktı.

İddialara göre madde etkisi altında olan şoför, koltuğu yatık bir durumda gözleri kapalı şekilde uyuyordu. Hatta bu sırada Tesla oto pilotunu kullanmak için firma tarafından zorunlu tutulan ellerini direksiyona koyma eylemini bile gerçekleştirmiyordu.

Yapılan incelemede şoförün oto pilotun devreden çıkmasını engellemek adına direksiyon üzerine bir tutucu koyduğu anlaşıldı. Polisler sürücünün ehliyetine el koydu.

Tesla oto pilotunun şirketin uyarılarına ve önlemlerine rağmen tehlikeli şekilde kullanılması, otoriteleri fazlasıyla endişelendiriliyor. Çünkü birçok eleştirmene ve sektör uzmanına göre Tesla oto pilotu hala kendi başına aracı kullanabilecek seviyede değil. Eğer oto pilot hatası olayları devam ederse Tesla'nın başı belaya girebilir.