Pil Kapasitesini ve Şarj Hızını Düşüren Tesla'ya Milyonluk Ceza

Tesla, pil kapasitesi ve şarj hızı yüzünden milyonlar ödeyebilir. Norveç'teki mahkeme, 2019'da yayınlanan bir yazılım güncellemesinin batarya şarj hızlarını yavaşlatması ve bazı araçların seyahat edebileceği kilometre sayısını etkilemesinin ardından Tesla'ya para cezası verdi.

Norveç'teki bir mahkeme, pil kapasitelerinin ve şarj hızlarının azalmasından şikayet eden Tesla sahipleri tarafından dava açıldıktan sonra Tesla'yı suçlu buldu. Nettavisen'in aktardıklarına göre, belirli Model S sahiplerine 136.000 kron (16.000 dolar) ödeme emri verildi; bu, Tesla için yüz milyonlarca doları bulabilecek bir karar.

Tesla, pil kapasitesi ve şarj hızını düşürdüğünü kabul etti

Electrek'in bildirdiği gibi, başta Norveç olmak üzere bazı ülkelerdeki araç sahipleri, 2019 yazılım güncellemesinin ardından batarya menzilinde 30 millik düşüş yaşadıklarını dile getirdi. Ayrıca Tesla'nın Supercharger istasyonlarında DC hızlı şarj oranlarının düştüğünü fark ettiler.

Tesla tarafında yaşanan bu sorunların 2013-2015 modellerini ilgilendirdiği bildirildi. Tesla ise daha önceki açıklamasında amacın "pili korumak ve pil ömrünü artırmak" olduğunu söylemişti. Şirket, bunun yalnızca araç sahiplerin küçük bir yüzdesini etkileyeceğini de sözlerine eklemişti.

Beklenen kademeli düşüşlere kıyasla bazı sahipler, pil kapasitesinde yüzde 11'e varan ani düşüşler yaşadığını aktardı. Bu sorunlar sadece Norveç'te değil, Danimarka'da, ABD'de ve başka yerlerde de davalara yol açtı. Farklı noktalarda açılan davalara Tesla tarafından yanıt verilmediğini de hatırlatmak gerekiyor.

Sonuç olarak davanın arkasındaki 30 araç sahibine, Tesla itiraz etmezse, 16.000 dolar para ödülü verilecek. Eletrikli arabalar Norveç'te çok büyük bir kullanım oranına sahip. Bu yüzden Nettavisen Norveç'te etkilenen modellerin 10.000'den fazla alıcısı olduğunu ve davanın çok daha pahalı hale gelebileceğini söylüyor.

Daha önce gelen bazı raporlar, 2016 yılında Tesla'nın Norveç'teki bazı kullanıcılarla mahkeme dışı anlaşmalar yaptığını ortaya çıkarmıştı. İddiaya göre Tesla, araçlarının firmanın pazarlama açıklamalarıyla uyuşmadığını söyleyen 126 müşteriyle gizlici anlaşma sağlamıştı.

Tesla'dan kritik Bitcoin hamlesi

Tesla CEO'su Elon Musk, yayımladığı bir tweet'te Tesla'nın daha fazla fosil yakıt tüketimine katkıda bulunacağından endişe duymasından ötürü Bitcoin'i bir ödeme yöntemi olarak kabul etmeyi bıraktığını söyledi. Tesla, mart ayının sonuna doğru Bitcoin ile ödeme yöntemini getirmişti.

Musk ayrıca Tesla'nın bu yılın başlarında satın aldığı 1,5 milyar dolarlık Bitcoin'i de artık satmayacağını belirtti. Tesla, Bitcoin'in bir kısmını 2021'in ilk çeyreğinde satmış ve bu da şirketin üç aylık kar oranını dengelemesine katkı sağlamıştı.