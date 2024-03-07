Tesla'nın Piyasa Değeri Devasa Bir Oranda Düştü: Peki Ama Neden?

Dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden biri olan Tesla, son dönemdeki yükselişiyle birlikte piyasa değerini son derece başarılı bir şekilde yükseltti. Ancak son yaşananlarla birlikte bu durum değişmeye başladı.

Tesla'da durumlar istendiği gibi gitmemeye başladı. Bulunduğu pazardaki satışların düşmesiyle birlikte piyasa değeri de oldukça büyük bir oranda düşüşe uğradı. Yaşanan bu ciddi kayıp, Tesla'yı zor duruma sokabilir.

Tesla'nın Piyasa Değerindeki Ciddi Kayıp

28 Şubat tarihine baktığımız zaman Tesla'nın piyasa değerinin tam olarak 643,46 milyar dolar olduğu görülüyor. Ancak bundan tam 1 hafta sonra, 6 Mart tarihinden itibaren de bu değerin 566 milyar dolarak kadar gerilediği görülüyoru.

Tesla'nın 77 milyar dolarlık kayıp yaşamasının iki önemli nedeni bulunuyor. Bunlardan biri Almanya Berlin'deki büyük fabrikasında kundaklama yaşanması ve yangın çıkması. Çıkan yangında fabrika büyük oranda bir hasar aldı ve üretimler durdu.

Diğer sebep ise Çin'deki satışların geçen senenin Şubat ayına göre %19 azalmış olması. Azalmanın nedeni ise Çin'in Ay Yeni Yılında rakip firmaların fiyatlarını güncellemesi oldu. Tesla bu konuda rekabete katılamadı ve BYD daha ucuz modeller satarak pazarı eline aldı.