Elon Musk, Tesla Robotaksi Lansman Etkinliğinin Tarihini Açıkladı!

Elon Musk, Reuters'in 25.000 dolarlık düşük fiyatlı elektrikli otomobilden vazgeçildiği ve bunun yerine tüm odağın bir robotaksi üzerine yoğunlaştırıldığı iddialarını yalanlamasının ardından söz konusu robot taksiyi 8 Ağustos'ta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtacaklarını duyurdu.

Duyuru, Tesla'nın elektrikli otomobil satışlarının gecikmesi ve kârların düşmesi nedeniyle şirketin ve CEO'sunun satışları ya da en azından hisse senedi fiyatını artıracak başka bir ürün arayışına girmesiyle geldi.

Cuma günü erken saatlerde Reuters'in üç anonim kaynağa ve dâhili belgelere dayandırdığı bir haberde Tesla'nın daha düşük fiyatlı bir elektrikli otomobil üretme planından vazgeçtiği ve bunun yerine kaynaklarını robotaksiye odaklayacağı belirtilmişti.

Tesla Robotaksi 8 Ağustos'ta Tanıtılacak

Elon Musk dün kesin bir dille bu iddiayı yalanladı ve Reuters'in 'her zaman olduğu gibi' yalan söylediğini söyledi. Bu yalanlamadan saatler sonra ise Musk, X'te Tesla robotaksisinin 8 Ağustos'ta tanıtılacağını duyurdu.

Tesla'nın bu iki otomobil üzerinde çalıştığına dair raporlar yıllardır dönüp duruyor ancak başka iddialar ise Musk'ın bu iki proje arasında sürekli olarak gidip geldiğini belirtiyor.

Şimdi robotaksi için net bir tarihimiz olduğuna göre Musk'ın doğruyu söylediğini ve düşük fiyatlı elektrikli otomobilin de rafa kaldırılmadığını varsayabiliriz ancak Musk'ın daha önce söz verdiği birçok şeyin zamanla değiştiği göz önüne alındığında tek yapabileceğimiz şey bekleyip görmek olacak gibi görünüyor.

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