Tesla'nın Robotaksi Tanıtımı Bir Kez Daha Ertelendi: Peki Neden?

Elon Musk, Tesla'nın "robotaksi" prototipini tanıtma tarihini 8 Ağustos'tan 10 Ekim'e ertelediğini açıkladı.

Musk, etkinlikte birkaç başka yeniliğin de sergileneceğini belirtti ancak bunların ne olduğu konusunda ayrıntı vermedi. Açıklama, Tesla'nın ikinci çeyrek kazanç çağrısında yapıldı ve Bloomberg'in daha önceki raporunu doğrular nitelikteydi.

Robotaksi Tanıtımı 10 Ekim'e Ertelendi

Raporda, tanıtım tarihinin Musk'ın prototipin bazı unsurlarını yeniden tasarlama arzusu nedeniyle ertelendiği belirtilmişti. Musk'ın prototipin ön kısmında önemli bir tasarım değişikliği talep ettiği söyleniyordu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Musk, "Birkaç aylık erteleme robotaksi geliştirmemize ve ürün tanıtımına eklemeler yapmamıza olanak sağladı." dedi. Tesla robotaksileri ve "tam otonom sürüş" yazılımı, şirketin geleceğinde merkezi bir rol oynuyor.

Tesla ikinci çeyrekte 1,5 milyar dolar kâr elde etti ancak bu rakam, 890 milyon dolarlık düzenleyici kredi satışıyla desteklendi. Otomotiv gelirleri ise %7 düşüşle 19,9 milyar dolara geriledi. İlk çeyrekte kârda %55'lik bir düşüş yaşayan Tesla, 2024 yılında 2023'e kıyasla daha az elektrikli otomobil satma olasılığıyla karşı karşıya.

Peki siz Tesla'nın robotaksi projesinin başarılı olup olamayacağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.