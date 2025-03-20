Tesla Sattığı Tüm Cybertruck Modellerini Geri Çağırıyor!

ABD merkezli elektrikli otomotiv devi Tesla'nın ünlü elektrikli pick-up modeli Cybertruck, sahip olduğu arıza ve sorunlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Şirket son olarak araçları onarım için yeniden geri çağırdı. Hem de bu kez bugüne kadar sattığı tüm Cybertruck modellerini.

Elon Musk yönetimindeki marka, tespit edilen yeni bir arıza nedeniyle son 15 ayda satılan tüm Cybertruck modellerini fabrikalarına geri çağırıyor.

46 Bin Tesla Cybertruck Aracı, Yeni Bir Arıza Nedeniyle Geri Çağrılıyor

Satışa sunduğu ilk dönemden itibaren sahip olduğu sorunlarla kullanıcıların deneyimini olumsuz etkileyen Tesla Cybertruck'ta kritik bir arıza daha tespit edildi. Ünlü firma, yazılım güncellemeleriyle giderilemeyen mevcut sorun nedeniyle 13 Kasım 2023'ten itibaren sattığı tüm Cybertruck araçlarını geri çağırdı.

Söz konusu sorunun otomobillerin gövdesinde yaşandığı bildiriliyor. Aktarılanlara göre Cybertruck'ların gövde panelleri, beklenmedik bir şekilde yerinden çıkabiliyor. Ön camın altından arka kapı bölümünün sonuna kadar uzanan tava hattına bağlı bu parçanın endüstriyel yapıştırıcılar ile sabitlenebildiği ancak bazı koşullarda yapıştırıcılarının da görevini yerine getiremidiği bildiriliyor.

Tam da bu nedenle Tesla, kaza ve arızalara yol açmaması için fabrikalarda onarmayı hedefliyor. Kullanıcılar, her ne kadar otomobillerinin tamir edilmesinden mutlu olsa da, pek çok kişi bu tür durumların sık sık yaşanmasından memnun değil.

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