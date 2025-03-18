Boyalı Bir Duvar İle Tesla Otopilotu Kandırmak Mümkün Mü?

Tesla ile birlikte otopilot sistemlerin varlığına alıştık diyebiliriz. Pek çok otomobil markasının da bu sistemler üzerinde çalışmalarıyla birlikte artık neredeyse her otomobilde en az bir adet otopilot sistemi bulunmakta. Bu konuyla alakalı olarak en çok tartışılan konu ise "otopilot sistemi kandırmak mümkün mü" sorusu oluyor. Zira pek çok tüketici bu konuda çekingen davranarak bu yeni teknolojiden uzak durmayı tercih ediyor. Konuyla ilgili olarak YouTuber Mark Rober boyalı duvar deneyi yapıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla Otopilot Sistemini Boyalı Bir Duvar İle Kandırmak Mümkün Mü?

Tesla CEO'su Elon Musk fırsat bulduğu her an şirketinin gelecek hedefleri arasında tam otonom sistemleri otomobilleri arasına yerleştirmeyi ve ileride tamamen otonom şekilde çalışan süper otomobiller üretmek olduğunu vurguluyor. Bu konuda pek çok çalışma yürüten Tesla bir yandan da pek çok farklı sorgulamaya da maruz kalıyor. Zira tüketiciler için otonom sürüş oldukça yeni bir teknoloji ve insanlar bu teknolojiye güvenip-güvenmemek noktasında kararsız.

Hatırlayacağınız üzere eski çizgi filmlerde birinden kaçan karakterler duvarları yolun devamıymış gibi boyuyordu ve onu kovalayan karakterler duvarları fark edemeyip çarpıyordu. Çocukken kahkalar ile izlediğimiz bu sahneler şimdiyse gerçekten deneniyor. YouTuber Mark Rober geçtiğimiz günlerde yayınladığı videosunda bir Tesla'yı aynı yöntemle kandırmaya çalıştı. Aracın önüne yerleştirilen duvar birebir olarak yol şeklinde boyandı ve otomobilin tepkileri ölçüldü.

İlk etapta sürüşe normal bir şekilde başlayan otomobil devamındaysa önündeki duvarı algılayamadı ve onu gerçek bir yol sandı. Tam gaz şekilde duvara ilerleyen araç duvara çarparak yoluna devam etti. Deneyi hazırlayan ekibin duvarı kartondan yapmış olması büyük bir kazayı önledi zira otomobil tuğla bir duvara bu hızla vursaydı ciddi yaralanmalara yol açabilirdi.

Konuyla ilgili olarak forumlarda tartışılan konunun ardından pek çok kişi otonom sistemlerin tam olarak gelişmediğini düşündüğünü bildirdi. Bu noktada Tesla basit bir güncellemeyle veya ek bir sensör ile sorunu çözebilir aslında zira engel algılama sistemleri duvarı ne kadar gerçekçi boyasanız da arkadaki engelleri fark edebilme yeteneğine sahip. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın.