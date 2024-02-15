Tesla'nın, Soğuk Havalarda Yaşanan Sorununa Çözüm: Yeni Güncelleme Geldi!

Soğuk havalarda Tesla ya da herhangi bir elektrikli araç kullanmak şarj konusunda kısıtlayıcı olabilir.

Tesla sahiplerinin soğukta karşılaştığı, saatler süren şarj sürelerinden kapıyı açamamaya kadar sayısız soruna rağmen, belki de en tuhaf olanı şarj kablosunun kelimenin tam anlamıyla arabanın içinde sıkışmasıdır.

Fakat yine de Tesla yeni bir gelişmeyle birlikte tüm bu sorunların artık yaşanmamasını sağlamaya çalışıyor.

Model 3 ve Model Y Yeni Güncellemelerinde Sorun Ele Alındı

Şirket, Model 3 ve Model Y sahipleri için yakın zamanda yayınladığı bir yazılım güncelleme yayınladı. Yeni özellik, bataryayı şarj için hazırlamanın yanı sıra, şarj kablosunu çıkarmayı kolaylaştırmak için aracın şarj portu girişini otomatik olarak ısıtmaya başlıyor. Güncelleme ilk olarak "Not a Tesla App" tarafından bildirildi.

Bunun işe yaramaması durumunda Tesla, aracın buzunun çözülmesini ve şarj kablosu konektörü ile şarj portundaki buz ve diğer kalıntıların temizlenmesini öneriyor. Son çare olarak şirket, şarj portu mandalını ayırmak için bagajdaki manuel serbest bırakmayı çekebileceğinizi söylüyor.

Donmuş şarj kablolarıyla başa çıkmanın yanı sıra Tesla, sahiplerine DC hızlı şarjın başlamasına ne kadar süre kalacağına dair bir tahmin veren yeni bir özellik de yayınladı.

Birçok Tesla sahibinin geçen ay keşfettiği gibi hızlı şarj hava koşullarından doğrudan etkileniyor. Çok soğuk olan elektrikli araç bataryaları daha yavaş şarj oluyor ve aynı zamanda menzil kaybediyor ve şarj hızlarını artırmadan önce kendilerini ısıtmaları gerekebiliyor.

Bu küçük güncellemeler, soğukta hala zorlanan Tesla sürücüleri için kesinlikle hoş karşılanacak olsa da denemeleri henüz bitmedi. Sürücüler hala hızlı şarjı mümkün kılmak için şarj kablosunu yerine kilitlemeyebilen donmuş şarj portu mandallarıyla uğraşmak zorunda.