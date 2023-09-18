Tesla, Türkiye'nin Yatırım Teklifinden Sonra Suudi Arabistan ile Görüşüyor!

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Elon Musk bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda Elon Musk'a Tesla'nın yeni fabrikasını Türkiye'ye kurması teklif edildi. Türkiye'den yatırım teklifi alan şirketten yeni haber geldi.

Tesla'nın yeni fabrikası için diğer ülkelerle görüşmeleri devam ediyor. Şirketin Türkiye'nin hemen ardından Suudi Arabistan ile görüştüğü ortaya çıktı.

Ülkeler Fabrika İçin Âdeta Yarışacak!

Tesla'nın yeni kuracağı fabrika, Avrupa'da ikinci, dünyada yedinci fabrikası olacak. Hâlihazırda 2 milyon olan araç üreten şirketin 2030 yılına kadar yılda 20 milyon araç üretmeyi hedeflediği biliniyor.

Hâl böyle olunca ülkeler, şirketin yatırımlarını kendi topraklarına yapması için adeta yarışacak.

Elon Musk'a Türkiye için yatırım yapması teklif edildikten sonra şirketin Suudi Arabistan ile görüştüğü ortaya çıktı. Tesla ve Suudi Arabistan, krallıkta bir üretim tesisi kurmak için ilk görüşmeleri gerçekleştirdi.

Ekonomosi büyük oranda petrole bağlı olan Suudi Arabistan, yelpazesini genişletmek için Tesla'ya cazip teklifler sundu.

Buna göre Suudi Arabistan Tesla'ya elektrikli araçları için ihtiyaç duyduğu metal ve mineralleri Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin de aralarında bulunduğu ülkelerden satın alma hakkı tanıdı.

Şirketin bakır ve kobalt gibi önemli madenlerin işletildiği bu teklifi nasıl değerlendireceği merak ediliyor. Tesla'nın ülkelerin tekliflerini değerlendirip bu yıl içinde yeni üretim tesisi için yatırım kararını vermesi bekleniyor.

Peki sizce Tesla yeni fabrikasını hangi ülkede kuracak? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.