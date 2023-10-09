Tesla Türkiye'den İlk İndirim Geldi: Model Y Fiyatı Düştü!

Tesla'nın sahibi Elon Musk, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli ülkelerde fiyat indirimleri uygulayarak Türkiye pazarındaki Tesla araçlarında ilk kez indirime gitti.

Nisan ve Temmuz ayları arasında Tesla Model Y'nin Türkiye'deki fiyatı art arda altı kez zam görmüştü ancak bu son fiyat indirimi Model Y RWD versiyonunun maliyetini Temmuz ayında belirlenen seviyelerin altına indirdi.

Tesla, Nisan ayında Türkiye pazarına girmesinden bu yana geçen kısa sürede büyük ilgi gördü. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Tesla Model Y, Eylül ayında Türkiye'deki otomobil modelleri arasında satış açısından üçüncü sırada yer aldı.

Model Y Fiyatında İndirim Yapıldı

Aylık 4.700 adetlik satışıyla Model Y, Clio ve Megane gibi popüler modelleri geride bırakarak Egea Sedan ve Egea Cross'un ardından üçüncü sıraya yerleşti.

Tesla'nın yapmış olduğu bu yeni indirimle birlikte Tesla Model Y RWD'nin başlangıç fiyatı 2.322.468 TL'den 2.207.844 TL'ye düştü.

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