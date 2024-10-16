Tesla, Türkiye'ye de Araç Gönderdiği Berlin Fabrikasını Genişleteceğini Açıkladı: Yeni Modeller Ülkemize Gelebilir!

Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla ile ilgili ülkemizi yakından ilgilendirebilecek yeni bir gelişme yaşandı. Dev şirket, ülkemizde satışa sunduğu Model Y araçlarının üretildiği Berlin'deki fabrikasını daha fazla otomobil üretmek için genişletme kararı aldı. Detaylar haberde.

Tesla, Büyütülen Berlin Fabrikası ile Birlikte Türkiye'de Diğer Otomobillerini de Piyasaya Sürebilir

ABD merkezli ünlü otomobil markası Tesla, geçtiğimiz yıllarda Berlin'de kurduğu dev üretim tesisini daha da büyütmek için resmi onayları aldığını bildirdi. Şirketin ülkemizde satışa sunduğu Model Y araçlarını ürettiği fabrikanın yıllık 1 milyon araç üretme kapasitesine ulaşması hedefleniyor.

Öte yandan markanın aldığı bu yeni karar, ülkemizi doğrudan etkileyebilecek olmasıyla büyük önem arz ediyor. Zira Tesla'nın, Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa'daki pek çok bölgeye sevk ettiği araçlar Berlin fabrikasında üretiliyor. Bu sebeple söz konusu üretim tesisinin genişletilmesi durumunda şirketin yakında Model Y haricinde diğer otomobillerini de ülkemizde piyasaya sürdüğünü görebiliriz.

Otomobil dünyasına yakınlığı ile bilinen gazeteci Emre Özpeynirci konu hakkında yaptığı açıklamada, Berlin fabrikasının büyütülmesi ile birlikte fabrikada üretilecek otomobillerin çeşitliliğinin artabileceğini, bu sayede Türkiye'de de diğer Tesla modellerinin ayak basabileceğini ifade etti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz hangi Telsa modellerini ülkemizde görmek istersiniz? Yorumlarda buluşalım...