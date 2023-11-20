Kritik Karar: Tesla, Türkiye'de Fabrika Kuracak mı?

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Türkiye'de fabrika kurup kurmayacağına dair yeni haberler çıktı. Eski Tesla eski genel müdürü Kemal Geçer ile görüşen gazeteci Emre Özpeynirci bu konudaki duyumlarını yazdı.

Şimdilik Öyle Bir Plan Yok!

Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Türkiye Yatırım Konferansı için ABD'ye gitmişti. Ziyareti sırasında Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Tesla'nın yeni kuracağı fabrikanın Avrupa'da ikinci, dünyada yedinci fabrika olacağını bilen Erdoğan, Elon Musk'ı fabrikasını Türkiye'de kurmaya davet etmişti. Hâlihazırda 2 milyon olan araç üreten şirketin üretimine Türkiye'nin de katılabileceğini vurgulamıştı.

Tesla'nın yeni fabrikasını Türkiye'de kurup krumayacağıyla ilgili yeni bir haber ortaya çıktı. Tesla eski genel müdürü Kemal Geçer ile görüşen gazeteci Emre Özpeynirci, bu konudaki duyumlarını yazdı:

“Bu arada Elon Musk’un New York’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden sonra Tesla’nın Türkiye’ye yatırım yapması gündeme gelmişti. Ancak Tesla’nın Türkiye’ye fabrika kurmak gibi bir planının olmadığını duydum. Umarım yanlış duymuşumdur da yatırım gelir. Ama 26 yıldır Türkiye’ye yeni bir markanın yatırım yapmadığını, olanların da gittiğini unutmayalım.”

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