Türkiye'nin İlk Resmi Tesla X (Twitter) Topluluğu Açıldı!

Türkiye pazarında hızla büyümeye devam eden Tesla, yerel kullanıcılarla daha yakın ilişkiler kurmak ve sosyal medya üzerinden bilgi paylaşımını artırmak amacıyla önemli bir adım atarak Tesla Türkiye topluluğunu duyurdu. Peki, bu topluluğa nasıl katılım sağlanacak? İşte ayrıntılar…

Tesla, Türk Kullanıcılara Özel Yeni Topluluğu Duyurdu

Tesla Türkiye’nin en yetkili ismi olarak bildiğimiz Berk Tezveren, resmi X (Twitter) hesabı aracılığıyla yaptığı duyuru ile birlikte, Tesla Türkiye, sosyal medya üzerinden etkileşimde bulunmak isteyen kullanıcılar için özel bir topluluk oluşturduğunu açıkladı.

Tesla Turkiye Community Açıldı!



Haberler, ürün güncellemeleri ve yerel ekiple iletişim kurmak için Tesla Türkiye topluluğuna katılın.



Katılmak için tıklayın👇https://t.co/wtjkURCE0l — Berk Tezveren (@BerkTezveren) August 27, 2024

Berk Tezveren tarafından yapılan açıklamaya göre, "Tesla Türkiye Community" adlı bu topluluk, haberler, ürün güncellemeleri ve Tesla yerel ekibiyle iletişim kurabilmek için kullanıcıların tek durağı olacak.

Şirket, bu sayede kullanıcıların geri bildirimlerini daha yakından takip edebilecek ve ürünlerini daha da geliştirebilecek. Ayrıca, kullanıcılar arasında daha güçlü bir bağ oluşmasına ve bilgi paylaşımının artmasına katkı sağlayacak.

Peki, siz Tesla Türkiye Topluluğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.