Tesla’dan Bir Zam Daha: Yarım Direksiyon Ücreti Arttı!

Geçtiğimiz yıl resmi olarak lanse edilen Tesla modelleri yarım direksiyon simidi ile satışa sunulmuştu. Bu simit ciddi tartışmalara sebep oldu. Kullanıcılar yarım yapının düz yolda sorun yaratmayacağını ancak düşük hızdaki manevraların çok zor göründüğünü belirtmişlerdi.

Az Konfor, Yüksek Fiyat

Tesla CEO’su Elon Musk, yeni Model S ve Model X için normal direksiyon sunulmayacak, sadece bu yarım direksiyon ile satılacak açıklaması yapmıştı. Tepkilerden sonra ise resmi sitesinde güncellemeye giden şirket, Model S ve Model X için tam yuvarlak direksiyonu opsiyonel olarak sunmaya başlamıştı.

Tam direksiyon opsiyonu için ekstra bir ücret almayan üretici, yeni Model S ve Model X’i mecburen yarım direksiyon ile satın alan kişilere tam yuvarlak direksiyonu 700 dolara satmaya başlamıştı. Son aşamada yeni araçlar direkt olarak tam yuvarlak direksiyon ile satılmaya başlandı, yarım direksiyon opsiyonel haline getirildi.

Şimdiye kadar 250 dolarlık bir opsiyonel olan yarım direksiyon için bugün yapılan zam ile beraber 1.000 dolar istenmeye başlandı. Son dönem zaten tercih edilmeyen yarım direksiyona zamlardan sonra talebin daha fazla azalması bekleniyor.

Siz yarım direksiyon tercih eder miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.