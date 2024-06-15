Tesla Yatırımcılarından Elon Musk'a Yeni Dava: xAI Girişimi Sonlanabilir!

Bir grup Tesla yatırımcısı, Elon Musk’ın Tesla'nın kaynaklarını xAI isimli yapay zekâ şirketine yönlendirmesi nedeniyle dava açtı.

Başka bir grup yatırımcı da benzer bir davayı geçtiğimiz dönemde açmıştı. Yatırımcılar, Musk'ın bu hamlesinin Tesla’ya zarar verdiğini iddia ediyorlardı.

Yatırımcıların Elon Musk'tan Beklentisi Ne?

Delaware Chancery Mahkemesi'nde açılan yeni davada, Tesla yapay zekâ çalışanlarının xAI'ye geçmesi, Tesla’nın mikroçiplerinin xAI ve X için kullanılması gibi konular gündeme getirildi.

Ayrıca Tesla'nın verilerinin xAI'ın yazılım ve donanım geliştirmesinde kullanıldığı belirtildi. Yatırımcılar, Tesla’ya maddi tazminat ödenmesini ve Musk’ın xAI’deki öz sermaye payının Tesla’ya devredilmesini talep ediyorlar.

İddialar bunlarla da sınırlı değil. Tesla yönetim kurulunun, Musk’ın xAI’ı kurmasına izin vererek Tesla’nın yapay zekâ geliştirme çabalarını baltaladığı ve milyarlarca dolarlık değeri Tesla’dan xAI’a aktardığı iddia ediliyor. Yönetim kurulunun bu hareketsizliği, hissedarlarının çıkarlarını koruma yükümlülüğüne aykırı olarak değerlendiriliyor.

Tesla ve Elon Musk tarafından bu iddialara ve davaya yönelik bir açıklama gelmiş değil ancak bu davadaki davacı tarafına gelecek süreçte yeni yatırımcılar da katılabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.