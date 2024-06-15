Tesla, Çin'de İstediği İzni Aldı: Elektrikli Otomobil Piyasası Karışıyor!

The Shanghai Observer'a göre Şangay, Tesla'nın Tam Otonom Sürüş (FSD) yazılımının 10 araç üzerinde test edilmesine izin vererek Çin'in otomobil sektörü için dikkat çeken bir karara imza attı. Bu hamle dünyanın en büyük otomobil pazarındaki rekabeti kızıştırabilir.

Tam Otonom Sürüş (FSD) eğer Çin'deki testlerinde başarılı olursa Tesla rekabet açısından Çin'de önemli bir avantaj sağlayabilir.

Tesla, Çin'deki Rekabeti Kızıştırıyor

Tesla daha gelişmiş bir sürücü destek sistemi sunarak özellikle Çin'de üretilen elektrikli otomobil rakiplerine karşı avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Bu da bir noktada kullanıcıların yararına olacak bir durum çünkü giderek daha uygun fiyatlı gelişmiş sürücü destek özellikleri sunmaya odaklanan otomobiller göreceğiz.

Tesla bir süredir Çin'de daha geniş bir Tam Otonom Sürüş FSD sunumu için zemin hazırlıyordu. Geçtiğimiz dört yıl boyunca Tam Otonom Sürüş (FSD)'nin sınırlı bir versiyonunu abonelik hizmeti olarak sunan Tesla şimdi yeni süreçte bu hizmetin çapını genişletecek.

Tesla'nın Çin pazarına verdiği önem sadece bununla da sınırlı değil. Şirket Mayıs ayında Şangay'da bir Megapack enerji depolama pil fabrikası inşa etmeye başlamıştı. Ayrıca The Shanghai Observer, Tesla'nın Shanghai Lingang ile bir sözleşme imzaladığından bahsederek yerel ticarileştirme çabalarına da işaret ediyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Elektrikli otomobil alacak olsanız tercihiniz hangi marka olurdu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.