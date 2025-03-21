Yeni Tesla Model Y, Dudak Uçuklatan Fiyatıyla Türkiye'de Satışa Çıktı!

Yenilenen Tesla Model Y (Juniper), Türkiye'de satışa çıktı. Şirketin yeni elektrikli modelleri her zamanki gibi özellikleri ve tasarımıyla insanların beğenisini kazanırken, fiyatı ise "dudak uçuklattı". Peki yeni Tesla Model Y, kaç TL? İşte detaylar!

Tesla Model Y Türkiye Fiyatı

Bildiğiniz üzere Tesla Model Y'nin tek motorlu versiyonu ülkemizde yüzde 10'luk ÖTV dilimine girdiği için 1.7 milyon TL gibi otomobil pazarı göz önüne alındığında "erişilebilir" bir fiyata satılıyordu. Ancak Juniper olarak da anılan yeni Model Y'lerin gelecek olmasıyla birlikte eski modeller satıştan kaldırıldı.

Halihazırda yüzde 10'luk dilimde klamakta zorlanan Model Y'nin yenileri ise bugün Türkiye'de satışa çıktı. Tek motorlu uygun fiyatlı bir versiyon henüz gelmezken, dört motorlu versiyonların fiyatı şu şekilde açıklandı:

Yeni Model Y Full siyah iç tasarımlı, 586 KM menzilli: 3.465.581 TL

Yeni Model Y Siyah ve beyaz iç tasarımlı, 586 KM menzilli: 3.534.528 TL

Yeni Tesla Model Y Neler Sunuyor?

İç mekanı tamamen yenilemiş Model Y, kaliteli malzemeler ve gelişmiş teknolojilerle yeniden tasarlanan iç mekan ile konfor ve estetiği bir araya getiriyor. Yolculuğunuzu sadece bir ulaşım deneyimi olmaktan çıkıyor desek yeridir. Üstelik tasarımda sesin hangi bağlamdan geldiği de kontrol altına alınmış.

Akustik camı sayesinde sessiz bir sürüş deneyimi elde ediyorsunuz. Müzik konusunda da bu özelliğin meyvesini yiyeceksiniz; çünkü camlar ve üst düzey ses kalitesi ortamı bir konser salonuna çeviriyor.

Önlerde görmeye aşina olduğumuz dokunmatik ekranlarla eğlence ve klima ayarlarına erişim sağlayabiliyorsunuz. Öndeki konfor arkada da var, yumuşak dokudan yapılmış koltuklar yatıyor ve hepsi ısıtmalı ve havalandırmalı sistemlerle bezenmiş. Uzun süren yolculuklarda bile üst düzey konfor sunmak için tasarlanmış.

Tesla modellerde gelişmiş bağlantı özellikleri yer alıyor. Sizin isteklerinizle senkronize bir şekilde çalışan sistem, aramaları hızlı veri aktarımı sayesinde kesintisiz bir şekilde size sunuyor. Üstelik sadece burada da değil, yaklaştığınızı algılayan sezgisel bir sistem de mevcut. Böylece siz yaklaşınca kapı ve bagaj otomatik bir şekilde açılıyor. Sistem Bluetooth bağlantısı da destekliyor.

Yatabilen ikinci sıra koltuklar ile bagaj alanının 2.130 litreye kadar genişlediğini görüyoruz. Bununla beraber aracın multimedya kısmı da eğlence odaklı tasarlanmış. Ön tarafta 15,4 inçlik bir ana ekran dururken arkada 8 inç ikincil bir ekran var. Eğlenceli aktiviteleri buradan kontrol edebiliyorsunuz.

Akıllı sistemler rota planlama ve canlı hava durumu kontrolü sağlamanıza yardımcı oluyor. İlaveten eğer evcil hayvanınız varsa onun için ideal sıcaklığı seçebilin diye bir mod da var. Eğer kamp yapmaya gidiyorsanız Kamp Modu ve çevrenizde tuhaf olaylar seziyorsanız Güvenlik Modu da hizmetinizde.