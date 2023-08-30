Elon Musk'tan Yeni Supercharger İstasyonu: Aracınızı Şarj Ederken Film İzleyin!

Elektrikli otomobiller, piller ve güneş panelleri üretmenin yanı sıra Tesla, farklı bir Supercharger istasyonu da inşa etmek istiyor.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir rapora göre otomobil üreticisi Tesla, Los Angeles'ta tüm gece açık bir lokanta ve arabalı sinema salonu inşa etmek için planlama izni aldı.

1950'lerin tarzındaki tesis aynı zamanda 32 duraklı bir Tesla Supercharger istasyonu olarak da faaliyet gösterecek. Ziyaretçiler araçlarının şarj olmasını beklerken, popüler filmleri seyredebilecek, bir şeyler atıştırabilecek ya da açık çatıdan manzaranın tadını çıkarabilecekler.

Yeni Supercharger İstasyonu'nda Neler Bulunacak?

Benzersiz Supercharger istasyonu fikri ilk olarak Nisan 2021'de Tesla'nın patronu Elon Musk tarafından tweet attığında dile getirilmişti. Musk, "Yakında Santa Monica'ya büyük yeni Supercharger istasyonu geliyor! 50'lerin lokantası ve en iyi 100 filmin oynatılmasını umuyorum. Teşekkürler Santa Monica şehri!" ifadelerini kullanmıştı.

Tesla, geçtiğimiz ay Los Angeles yetkililerinden bu istasyonun açılması için izin almadan önce Kasım 2022'de proje için başvuruda bulunmuştu.

Supercharger istasyonunun inşaatına ne zaman başlanacağı ya da ne zaman işletmeye açılacağı belli değil ancak gerekli izinler verildiğine göre çalışmalar yakında başlayabilir.

Peki siz Musk'ın böylesine bir istasyon planı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.