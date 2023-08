Elon Musk, Tesla'da Sürüş Esnasında Canlı Yayın Yaptı: X'e Dair Yeni Gelişmeler!

Elon Musk, Tesla'nın yeni sürücüsüz yapay zekâ geliştirmelerini göstermek amacıyla yaptığı X (eski adıyla Twitter) yayınında bir dizi önemli gelişmeye de değindi.

Elon Musk'ın 45 dakikalık canlı yayını sırasında, eski Twitter CEO'su Tesla'nın en son Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) beta yazılımının yeni demosunu gösterdi.

Bu yayında Musk, sürücü koltuğundaki izleyicilerle yayın yaparak ve etkileşime girerek Tesla'nın aktif sürücü denetimi konusundaki kendi kurallarını ihlal etse de trafik ışıklarında yapay zekâya müdahale etmek zorunda kaldı.

Bu yayın sürecinde Musk zaman zaman telefonu elinde tutarak yayını sürdürüyor olsa da Palo Alto Polis Departmanı Başkomiseri James Reifschneider, "Eğer bir memur sürücüyü elinde telefonla gözlemlemiş olsaydı, Kaliforniya'nın yasalarını ihlal ettiği için sürücüye ceza kesilebilirdi ancak bu durumda kesilebilecek bir ceza söz konusu değil." dedi.

We will make an app allowing you to see the latest from X on your car screen