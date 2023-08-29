Elon Musk, Tesla'da Sürüş Esnasında Canlı Yayın Yaptı: X'e Dair Yeni Gelişmeler!
Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Tesla'da bir canlı yayın gerçekleştirdi ve yayın sürecinde bir dizi gelişme yaşandı. İşte detaylar!
Elon Musk, Tesla'nın yeni sürücüsüz yapay zekâ geliştirmelerini göstermek amacıyla yaptığı X (eski adıyla Twitter) yayınında bir dizi önemli gelişmeye de değindi.
Elon Musk'ın 45 dakikalık canlı yayını sırasında, eski Twitter CEO'su Tesla'nın en son Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) beta yazılımının yeni demosunu gösterdi.
Elon Musk, Yasaları İhlal Etse de Ceza Almadı
August 26, 2023
Bu yayında Musk, sürücü koltuğundaki izleyicilerle yayın yaparak ve etkileşime girerek Tesla'nın aktif sürücü denetimi konusundaki kendi kurallarını ihlal etse de trafik ışıklarında yapay zekâya müdahale etmek zorunda kaldı.
Bu yayın sürecinde Musk zaman zaman telefonu elinde tutarak yayını sürdürüyor olsa da Palo Alto Polis Departmanı Başkomiseri James Reifschneider, "Eğer bir memur sürücüyü elinde telefonla gözlemlemiş olsaydı, Kaliforniya'nın yasalarını ihlal ettiği için sürücüye ceza kesilebilirdi ancak bu durumda kesilebilecek bir ceza söz konusu değil." dedi.
Tesla'ya X Uygulaması Geliyor
We will make an app allowing you to see the latest from X on your car screen— Elon Musk (@elonmusk) August 29, 2023
Musk ayrıca yayından sonra gelen "Tesla'dan X'teki videoları nasıl izliyorsun?" sorusuna "X'ten en son gelişmeleri arabanızın ekranında görmenizi sağlayacak bir uygulama yapacağız." cevabını verdi.
Musk'ın bu cevabı, X'i âdeta her şeyin bulunduğu bir uygulamaya dönüştürme fikriyle de uyuşuyor ve bu doğrultuda Tesla araçlarının da tabiri caizse her yerinden X uygulamasına ulaşılabilme fikri oldukça mantıklı görünüyor.
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