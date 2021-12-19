Hamile Kadın Otopilot Modda Giden Tesla'da Doğum Yaptı

ABD'li kadın Tesla'da doğum yaptı. Yeni doğan bebeğin adı Maeve Lily yerine az kalsın Maeve Tess olarak koyulacaktı. Neden olduğunu tahmin edebilir misin?

ABD'nin Philadelphia şehrinde yaşayan bir kadın, dünyanın ilk Tesla bebeği olduğu ifade edilen bir bebeği dünyaya getirdi: Otomatik pilotta giden Tesla'nın ön koltuğunda doğan bir bebek Tesla tarihine de geçecektir.

Philadelphia Inquirer tarafından bildirilen olağanüstü doğum, 33 yaşındaki Yiran Sherry ve 34 yaşındaki kocası Keating Sherry, üç yaşındaki oğulları Rafa'yı anaokuluna götürürken geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleşti.

ABD'li kadın Tesla'da doğum yaptı

Aile trafiğe takıldığında anne Yiran Sherry'nin suyu geldiği fark edildi. Kasılmaların hızla artması ve trafiğin zar zor hareket etmesi yüzünden çift, hastaneye zamanında yetişemeyeceklerini anladı.

Keating Sherry, navigasyon sistemini 20 dakika uzaklıktaki Paoli'nin batı banliyösünde bulunan hastaneye ayarladıktan sonra aracı otomatik pilota teslim etti. Ancak eşiyle ilgilenirken bir elini arabanın direksiyonuna koyduğunun altını çizdi.

Keating Sherry, Inquirer'a verdiği demeçte, “Eşim elimi, paramparça edeceğini düşündüğüm noktaya kadar sıkıyordu. 'Yiran, tamam, nefesine odaklan' diyordum. Bu kendime de bir tavsiyeydi. Adrenalinim pompalanıyordu.” dedi.

Yiran Sherry, hastaneye ulaşana kadar doğum yapmak için bekleyip beklememe kararının acı verici olduğunu söyledi. Ancak, tahmini varış zamanlarına bakmaya devam ettiğini ve trafiğin zar zor hareket ettiğini gördüğünü söyledi.

People dergisine konuşan çiftten Keating Sherry, "Bebeği alayım mı yoksa bekletmeli miyim? Kahretsin, hadi yapalım.” diye kendi kendine söylendiğini dile getirdi.

Hastaneye vardıklarında ise kızını doğurdu ve eşine doğru çocuğu gördüğünü fısıldadı. Hemşireler bebeğin göbek bağını arabanın ön koltuğunun üzerinden keserek doğumun başarıyla tamamlandığını onayladı.

Keating Sherry şunları söyledi: "Bir kez çocuk doktoru, 'Sağlıklı, tebrikler' dediğinde, bu oldukça rahat bir nefes aldırdı. Yiran, hastaneye kaldırıldıktan sonra hemşireler 'Tesla bebeği' görmek için odamıza gelip gidiyorlardı."

Çift yeni kız çocuklarının adını ise önceden seçmediklerini ve otomobil üreticisini anmak için Tess'i düşündüklerini söylediler. Ancak bu fikir çiftin hoşuna gitmemiş olacak ki bebeğe Maeve Lily adını verdiler.

Keating Sherry, “Mükemmel otopilot tasarımı için dahi Tesla mühendislerine teşekkür ederiz.” şeklinde bir açıklamada da bulundu.