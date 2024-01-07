Tesla'ya Çin'den Sürpriz Rakip: 30 Bin Dolarlık İnsansı Robotla Rekabet Başlıyor!

Kepler, önümüzdeki hafta Las Vegas'ta düzenlenecek olan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda Forerunner insansı robotunu tanıtacak. Şirket, genel amaçlı Forerunner serisinin gelişmiş vücut hareketleri, hassas el kontrolü ve sofistike görsel algılama yetenekleri ile öne çıktığını iddia ediyor.

Tesla'nın Optimus Robotuyla Rekabet Etmeyi Amaçlıyor!

Bu özellikleriyle, Kepler'in Forerunner'ını Tesla'nın Optimus modeline karşı bir rakip olmayı amaçlıyor. Forerunner, 178 cm boyunda ve 85 kg ağırlığında, 12 serbestlik derecesine sahip akıllı ve çevik bir el ile donatılmış gelişmiş bir insansı robottur.

Kepler, robotun zorlu arazilerde gezinme, engellerden ustaca kaçınma, çevik el manipülasyonu, ağır nesnelerin kaldırılması ve taşınması, hassas el-göz koordinasyonu ve akıllı interaktif iletişim konularında üstün olduğunu vurguluyor.

Forerunner, gelişmiş sensörlerle donatılmış olup, hızlı tepki verme, karmaşık görevleri başarıyla yerine getirme ve hassas kontrol yeteneklerine sahiptir. Robotun kafasında bulunan geniş açılı kamera, dört mikrofon seti, ivmeölçer ve AHRS sensörleri sayesinde çevresini anlama yeteneği bulunmaktadır.

Kepler, Forerunner'ın 2024'ün üçüncü çeyreğinde sevkiyatına başlamayı planlıyor ve dünya genelindeki kullanıcılara 30.000 dolar karşılığında satışa sunacak. Bu fiyatlandırma, Tesla'nın beklenen Optimus modelinin 20.000 dolardan daha yüksek bir fiyatla sunulmasıyla dikkat çekiyor.