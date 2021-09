Deneme Amaçlı Çıkarılan Test NFT 270.000 Dolara Satıldı

Test NFT 270.000 dolara satılarak kripto dünyasında bir ilke imza atıyor. FTX kripto para borsasının yeni NFT pazarı için test amaçlı oluşturulan bu basit NFT, sadece birkaç dakikada yapılmış gibi görünüyor. FTX şirketinin kurucusu ve CEO'su Sam Bankman-Fried bu satışa bir hayli şaşırdı.

FTX CEO'su Bankman-Fried, FTX.com'daki NFT pazarının önümüzdeki iki hafta içinde piyasaya sürülmeye hazır olacağını dile getirdi. FTX.US'taki NFT pazarı gibi, FTX.com'daki pazar da blockhain tabanlı olacak ve hem Ethereum hem de Solana blok zincirlerini destekleyecek.

Ancak FTX'in yeni duyurduğu NFT pazarı geçtiğimiz gün garip bir başlangıç ​​yaptı.

Spamlardan kaçınmak isteyen FTX şirketinin kurucusu ve CEO'su Sam Bankman-Fried FTX.US'ta 10 dolarlık bir başlangıç ​​fiyatıyla listelenen kendi test NFT'sini tanıttı. Büyük bir ihtimalle Paint üzerinden hazırlanan test yazılı NFT, kimsenin beklemediği bir astronomik fiyata, 270.000 dolara satıldı.

FTX'in Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "Tarih yazılıyor. FTX'in ilk test NFT'si 270.000 dolara satıldı." ifadelerine yer verildi.

History being made@SBF_FTX's 1/1 "test' NFT has been sold for $270,000 USD https://t.co/R35DbNBEQa pic.twitter.com/0VYwOUQVrW