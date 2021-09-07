Deneme Amaçlı Çıkarılan Test NFT 270.000 Dolara Satıldı

Test NFT 270.000 dolara satılarak kripto dünyasında bir ilke imza atıyor. FTX kripto para borsasının yeni NFT pazarı için test amaçlı oluşturulan bu basit NFT, sadece birkaç dakikada yapılmış gibi görünüyor. FTX şirketinin kurucusu ve CEO'su Sam Bankman-Fried bu satışa bir hayli şaşırdı.

FTX CEO'su Bankman-Fried, FTX.com'daki NFT pazarının önümüzdeki iki hafta içinde piyasaya sürülmeye hazır olacağını dile getirdi. FTX.US'taki NFT pazarı gibi, FTX.com'daki pazar da blockhain tabanlı olacak ve hem Ethereum hem de Solana blok zincirlerini destekleyecek.

Ancak FTX'in yeni duyurduğu NFT pazarı geçtiğimiz gün garip bir başlangıç ​​yaptı.

Test NFT 270.000 dolara alıcı buldu

Spamlardan kaçınmak isteyen FTX şirketinin kurucusu ve CEO'su Sam Bankman-Fried FTX.US'ta 10 dolarlık bir başlangıç ​​fiyatıyla listelenen kendi test NFT'sini tanıttı. Büyük bir ihtimalle Paint üzerinden hazırlanan test yazılı NFT, kimsenin beklemediği bir astronomik fiyata, 270.000 dolara satıldı.

FTX'in Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "Tarih yazılıyor. FTX'in ilk test NFT'si 270.000 dolara satıldı." ifadelerine yer verildi.

History being made@SBF_FTX's 1/1 "test' NFT has been sold for $270,000 USD https://t.co/R35DbNBEQa pic.twitter.com/0VYwOUQVrW — FTX - Built By Traders, For Traders (@FTX_Official) September 7, 2021

FTX kripto para borsasının yerel tokeni FTT, ABD kullanıcıları için NFT pazarının piyasaya sürülmesinden sonra Salı günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 83 dolara ulaştı. FTT, sahiplerine azaltılmış işlem ücretleri gibi avantajlar sağlayan ve ayrıca birkaç ekstra yüzde kazanmak için stake etme fırsatları sunan bir tür yardımcı programın simgesidir.

Bugün 78.46 dolara düşmesine rağmen FTT, CoinGecko'nun verilerine göre son gün değerinin %10'undan ve haftada %69'undan fazlasını kazandı. Fiyatlardaki artış aynı zamanda tokenin piyasa değerinin 8.44 milyar dolara yükseldiğini ve onu 26. en büyük dijital varlık haline getirdiğini gördü ve bu, FTX'in kendi NFT'sini piyasaya sürmesiyle birlikte yaşandı.

FTX, bu yıl NFT alanını keşfetmeye başlayan tek kripto para borsası değil. Binance, Haziran ayında "100 Yaratıcı" projesiyle NFT pazar yeri başlatırken, OKEx de bu ayın başlarında borsa ekosistemi içinde NFT varlıklarının basımı, satın alınması ve satılması için kendi platform versiyonunu sundu.

Peki ya siz bu kadar basit bir NFT'nin 270 bin dolara satılmış olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.