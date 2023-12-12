Efsane Devam Ediyor: Testere 11'in Vizyon Tarihi Duyuruldu!

Lionsgate, 11 Aralık tarihinde Instagram üzerinden yaptığı duyuru ile Saw serisinin 11. bölümü olan Saw XI'in resmi olarak onaylandığını ve 24 Eylül 2024 tarihinde vizyona gireceğini açıkladı. Duyuruda, "Oyun devam ediyor" başlığı ile paylaştı.

Serinin son bölümü olan onuncu bölümünün Eylül ayında vizyona girmesinin ardından serinin yeni bölümünün duyurusu paylaşıldı. Saw X, çoğunlukla olumlu eleştiriler alarak %80 olumlu oya sahip, Rotten Tomatoes'ta 'Yeni' film olarak sertifikalandı.

Korku Devam Ediyor: Resmi Açıklama Geldi

Saw X, uzun soluklu franchise'ın ilk filmi ve 2005 yılındaki devam filmi arasındaki olaylara odaklanan Tobin Bell ve Shawnee Smith'in sırasıyla John Kramer ve Amanda Young olarak geri döndüğü bir konseptte yer alıyor. John, kanserini iyileştirmek umuduyla Meksika'ya tehlikeli bir tıbbi işlem için gittiği sırada bir aldatmaca olduğunu farkeder ve olayların seyrini kendi elleriyle değiştiriyor.

Saw X, franchise'ın en uzun filmi olup 118 dakikalık bir süreye sahip ve yönetmen Kevin Greutert daha önce filmin aslında daha uzun olduğunu ve senaryoyu kısaltmak zorunda kaldığını açıklamıştı. Ayrıca 13 milyon dolarlık bir bütçeyle küresel gişede 107.7 milyon dolarlık muazzam bir gelir elde etti.

Jigsaw ve Amanda'nın geri dönüp dönmeyeceği ve 11. filmle ilgili başka detaylar paylaşılmadı. Ekim ayında Greutert, The Hollywood Reporter'a şunları söyledi: "Saw'ın geleceğini göreceğiz, ancak benim için Saw X'ten belirgin bir şey yok. Jigsaw karakteri için bir tür final veda hissi vermesini istedim." şeklinde söyledi.

Testere XI'in 24 Eylül 2024'te gösterime girmesi planlanıyor.