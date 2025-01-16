Trendyol Süper Lig'de Devir Değişiyor: TFF'den Yabancı Hakem Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi web sitesinde önemli değişiklikleri duyurdu.

Daha önce paylaşılan bilgilere göre, MHK'nın şirketleşme sürecine uygun bir yapıya geçişi ve Süper Lig ile 1. Lig hakemlik sisteminin doğrudan MHK Başkanı tarafından yönetilmesi kararlaştırılmıştı. Alt ligler ve amatör liglerde ise sorumluluğun diğer MHK üyelerine devredileceği belirtilmişti.

Bu değişim sürecinde, Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım görevlerinden ayrılma kararı almıştı. TFF, bugüne kadar sundukları katkılar için her iki isme de teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Lig'de Yabancı VAR Hakemi Uygulaması Başlıyor

Bir diğer önemli gelişme ise 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig maçlarında yabancı VAR hakemlerinin göreve başlaması. Yapılan açıklama şöyle:

Daha önce duyurulduğu üzere 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmiştir.

Sizce bu değişiklik hakem kararlarında daha fazla güven ve tarafsızlık sağlanmasına yardımcı olur mu? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz.