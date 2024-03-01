TFF, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig Yayın İhalesini İptal Etti!

Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek dönemde 3 sezonu kapsayan Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig yayın hakları ihalesini iptal ettiğini açıkladı. Federyasyon konuyla ilgili yaptığı açıklamada, teklif bedellerinin yetersiz kaldığını söyledi.

Yayın İhalesi İptal Edildi

TFF, yaptığı açıklamada teklif bedellerini yetersiz bulunması sebebiyle Yayın İhale Komisyonu tarafından ihahelinin iptal edilmesinin tavsiye edildiğini dile getirdi. Sözlere şu şekilde devam edildi:

"Yayın İhale Komisyonunun gelen teklifleri yetersiz bulduğu gerekçesiyle aldığı ihalenin iptaline yönelik tavsiye kararı, TFF Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve bu doğrultuda yayın ihalesi iptal edilmiştir. TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği Yayın İhale Komisyonunun önerileri doğrultusunda belirlenen yayın ihalesi muhammen bedeli ve diğer kriterlerin sağlanması şartıyla, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının devrine ilişkin olarak tüm ilgililere 2 Mart Cumartesi günü saat 13.00'e kadar tekliflerini iletmeleri için süre verilmiştir."

Süper Lig ve 1. Lig yayın kapsamı ve sağlanması gereken belirli şartlar hakkında bilgi almak isteyenlerin de 1 Mart Cuma (bugün) saat 17:00'ye kadar TFF ile iletişime geçmeleri istendi.