Yeni Star Wars Dizisi The Acolyte'nin İlk Fragmanı Yayınlandı: Çıkış Tarihi de Açıklandı!

Disney, 4 Haziran'da Disney Plus'ta yayınlanacak olan en yeni Star Wars dizisi The Acolyte'nin ilk fragmanını yayınladı.

Dizi, serinin prequel üçlemesinden 100 yıl öncesinde, Star Wars evreninin Yüksek Cumhuriyet döneminde geçiyor ki bu da Star Wars yapımları arasında zaman çizelgesinde en geriye gidildiği döneme işaret ediyor.

Dizinin resmî açıklamasında şu ifadelere yer veriliyor:

"Şok edici bir suç çılgınlığına ilişkin soruşturma, saygın bir Jedi Ustası'nı (Lee Jung-jae) geçmişinden gelen tehlikeli bir savaşçıyla (Amandla Stenberg) karşı karşıya getirir. Daha fazla ipucu ortaya çıktıkça, uğursuz güçlerin her şeyin göründüğü gibi olmadığını ortaya çıkardığı karanlık bir yolda ilerlerler."

The Acolyte Fragmanı

Fragman Lee'nin canlandırdığı Jedi ustasının bir grup gence ders vermesiyle başlarken, Stenberg'in canlandırdığı pelerinli suikastçı, Carrie-Anne Moss'un canlandırdığı bir Jedi'yı öldürmeye çalışır. Bir grup Jedi, katil hepsini teker teker avlamadan önce galaksi boyunca katili aramaya başlar. En heyecanlı savaş sahnesinde Jedi'lar rengârenk ışın kılıçlarını kınından çıkarır ve kendi kırmızı ışın kılıcını kullanan suikastçıyla savaşmaya hazırlanırlar.

Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman ve Joonas Suotamo yer alıyor.

The Acolyte, 4 Haziran tarihinde yalnızca Disney Plus'ta izleyicilerle buluşacak.

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