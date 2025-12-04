The Batman 2'de Sürpriz İsim! Eski Marvel Oyuncusu Geliyor

The Batman 2 filminin oyuncu kadrosu yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre canlandırdığı karakter ile Marvel Sinematik Evreni'nin vazgeçilmez yüzlerinden biri hâline gelen oyuncu ile yeni DC filminde yer alması için görüşmelere devam ediliyor.

Scarlett Johansson, The Batman 2'de Yer Alabilir

The Batman'in devam filminde yer alması için Scarlett Johansson ile görüşüldüğü iddia edildi. Bu anlaşmanın gerçekleşmesi hâlinde büyük bir merakla beklenen filme olan ilgi düzeyinin daha da yüksek olacağı düşünülüyor ancak dünyanın en ünlü oyuncularından biri olan Johansson'ın Batman filminden önce geçen hafta anlaştığı The Exorcist filminin çekimlerinin tamamlanmasını beklemesi gerekecek.

Bu anlaşma oldukça büyük bir önem taşıyor. Johansson, daha önce MCU ya da diğer bir deyişle Marvel Sinematik Evreni'ndeki Black Widow (Natasha Romanoff) rolünü canlandırdı. Şimdiye kadar hiçbir DC filminde yer almadı. DC'nin en önemli karakterlerinden birini merkezine alan The Batman 2'de yer alacak olması, sinema dünyası için büyük bir gelişme olacak.

Johansson'ın bu filmde nasıl bir karakteri canlandıracağı gibi ayrıntılar henüz belirsizliğini koruyor fakat daha çok bir anti kahramanı canlandıracağı yönünde söylentiler dolaşıyor. Yeni bir kötü karakter olarak izleyicilerin karşısına çıkabilir veya hâlihazırda DC evreninin bir parçası olan Poison Ivy gibi karakterlerden birine hayat verebilir.

Robert Pattinson, bu filmde Batman (Bruce Wayne) karakterini canlandıracak. Filmi yönetecek isim Matt Reeves olacak. Filmin vizyon tarihinin ise birkaç kez ertelemeden sonra 1 Ekim 2027 olduğu belirtildi. İleride tekrar bir erteleme kararı alınıp alınmayacağının şimdilik belli olmadığını da belirtelim.

Scarlett Johansson'ın Oynadığı Filmler

Black Widow (2021)

Jurassic World: Yeniden Doğuş (2025)

Derinin Altında (2013)

Lucy (2014)

Yenilmezler (2012)

Kalbim Sende (2013)

Bir Konuşabilse (2003)

Maç Sayısı (2005)

Ada (2005)

Atlara Fısıldayan Adam (1998)

Evde Tek Başına 3 (1997)

Kabuktaki Hayalet (2017)

Şarkını Söyle (2016)

Iron Man 2 (2010)

Avengers: Sonsuzluk Savaşı (2018)

Avengers: Endgame (2019)

Barselona, Barselona (2008)

Beni Ay'a Uçur (2024)

Hayalet Dünya (2001)

