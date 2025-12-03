Quentin Tarantino, Dünyanın En İyi 20 Filmini Açıkladı

Dünyanın en popüler yönetmenlerinden biri olan Quentin Tarantino, 21. yüzyılın en iyi 20 filmini sıraladı. Bununla beraber her film hakkında kendi yorumunu da paylaştı. Hatta bazı filmlerden o kadar etkilenmiş ki o yapımların yönetmenleri için saygı göstergesi ifadelerde bulundu.

Tarantino'ya Göre 21. Yüzyılın En İyi 20 Filmi

Black Hawk Down (2001) Toy Story 3 (2010) Lost in Translation (2003) Dunkirk (2017) There Will Be Blood (2007) Zodiac (2007) Unstoppable (2010) Mad Max Fury Road (2015) Shaun of the Dead (2004) Midnight in Paris (2011) Battle Royale (2000) Big Bad Wolves (2013) Jackass: The Movie (2002) School of Rock (2003) The Passion of the Christ (2004) The Devil's Rejects (2005) Chocolate (2008) Moneyball (2011) Cabin Fever (2002) West Side Story (2021)

Quentin Tarantio, 2011 yapımı Black Hawk Down'ı bir başyapıt olarak gördüğünü ifade etti. Filmin seyircinin dikkatini başından sonuna kadar üzerinde tuttuğunu düşünüyor. İkinci sırada konumlandırdığı Toy Story 3'ün ise mükemmele oldukça yakın olduğunu savunuyor. "Son beş dakikası kalbimi yerinden çıkardı. Sonunu anlatmaya kalksam ağlamaya başlarım, boğazım düğümlenir" dedi.

Tarantino'nun en çok sevdiği filmlerden bir diğeri Lost in Translation oldu. Şimdiye kadar hiç bu kadar iyi yapılmış bir film görmediğini belirten Tarantino, yönetmen Sofia Coppola'yı ise övecek kelime bulamadı. Sıra 2017 yapımı Dunkirk'e geldiğinde ise yapımı ilk başta beğenmediğini ancak tekrar tekrar izledikten sonra asıl ustalığın farkına vardığını belirtti.

There Will Be Blood, Tarantino'nun en iyi filmler listesinin beşinci sırasında yer aldı. Ünlü yönetmen, Amazon Prime Video üzerinden izlenebilen bu filmde Daniel Day-Lewis'in performansına hayran kaldığını ifade etti. Paul Dano'nun rolünde ise büyük bir kusur olduğunu, bu yüzden filmi birinci ya da ikinci sırada konumlandırmadığını dile getirdi.

2007 yapımı Zodiac, Tarantino'nun favori filmleri arasında altıncı sıraya yerleşti. Yönetmen, bu filmin başlangıçta kendine çok çekmediğini ama tekrar tekrar izledikçe kendine büyülendiğini fark ettiğini söyledi. Bu yüzden onu büyüleyici bir başyapıt olarak nitelendirdi.

Tarantino, Unstoppable'yi 21. yüzyılın en iyi canavar filmlerinden biri olarak görürken Mad Max Fury Road'ı ise ilk başta Mel Gibson olmadığı için izlemek istemediğini ama daha sonra bir kez seyrettikten sonra George Miller'ın ustalığını görmezden gelemediğini söyledi.