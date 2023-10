The Beatles Son Şarkısını Yayınlayacak: John Lennon'ın Sesi Yapay Zekâ ile Dâhil Edildi!

Efsanevi müzik grubu The Beatles'ın yaşayan iki üyesi Ringo Starr ve Paul McCartney, grubun son şarkısı olan 'Now and Then'i önümüzdeki hafta yayınlayacaklarını duyurdu.

John Lennon'ın Sesi Yapay Zekâ ile Dâhil Edildi!

The Beatles'ın önümüzdeki hafta çıkaracağı son şarkısı Now and Then, grubun hayatta olmayan üyesi John Lennon tarafından 1970'li yıllarda demo hâlinde kaydedilmişti.

Grubun gitaristi Paul McCartney ve grubun bateristi Ringo Starr, geçen yıl şarkıyı tamamladı. Grubun 43 yıl önce vefat eden üyesi John Lennon'ın sesi ise yapay zekâ kullanılarak şarkıya dâhil edildi.

The Beatles üyeleri, Now and Then'in kaydının gerçeküstü bir tecrübe olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "John'ın sesini çok temiz şekilde duyduk. Çok duygusaldı. Onunla tekrar bir odada olmaya en yakın olduğumuz andı. Sanki John yanımızdaydı."

Hazırlıkları tamamlanan Now and Then, 2 Kasım'da dinleyiclerle buluşturulacak. Ayrıca grubun 'Red and Blue' isimli albümünün yeniden düzenlenmiş versiyonu da 10 Kasım'da piyasaya sürülecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.