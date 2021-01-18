The Crew 2 Kısa Süreliğine Ücretsiz Oluyor!

Ubisoft, The Crew 2 için belirli dönemlerde yeni güncellemeler yayınlayacağını daha önce duyurmuştu. Başarılı yapımcı, ilk ücretsiz güncellemesi Gator Rush’ı Xbox One, PS4 ve PC için yayınladı. Ubisoft gelen güncellemenin ardından şimdi de bir başka sevindirici haber verdi ve oyunun bu hafta sonu boyunca PC platformunda ücretsiz olacağını açıkladı.

Ücretsiz The Crew 2 Nasıl İndirilir?

UPlay uygulamasını indirin.

The Crew 2 sayfasını ziyaret edin.

Ücretsiz Dene butonuna tıklayın.

Ücretsiz The Crew 2 Ne Zaman İndirilebilir Olacak?

28 Eylül Cuma TSİ 23:00 tarihinde başlayacak

30 Eylül Cuma TSİ 23:00 tarihinde sona erecek.

The Crew 2’nin ücretsiz hafta sonu etkinliği 30 Eylül Pazar günü TSİ 23:00’a kadar sürecek. Üstelik bu hafta sonu boyunca oyundaki tüm haritalara, araçlara ve etkinliklere de erişebileceksiniz. Oyunu oynayabilmek için PC’de Uplay üzerinden indirmeniz gerekiyor. Ayrıca Ubisoft, oyunu satın almaya karar vermeniz durumunda, ücretsiz hafta sonu sırasında oyundaki ilerlemenizi ve elde ettiğiniz araçları oyuna aynen taşıyabileceğinizi söylüyor.

İlk oyunuyla araba yarışlarını MMO türüyle birleştiren Ubisoft, The Crew 2 ile seriyi devam ettirmek istiyor. The Crew 2’de ilk oyundan farklı olarak hem kara, hem deniz, hem de hava araçlarının kullanılmasına imkan veren daha çeşitli bir oyun yapısı sunuluyor.

Ubisoft, The Crew 2’de oyunculardan tam olarak beklediği ilgiyi bir türlü görememiş olsa da, dönem dönem getirdiği güncellemeler ve çeşitli etkinliklerle oyunu canlı tutmaya çalışıyor. Yine de The Crew 2 için halen piyasanın online tabanlı nadir yarış oyunlarından biri olduğunu söyleyebiliriz.

The Crew 2 ücretsiz hafta sonu etkinliğine katılmak için Ubisoft’un web sitesini ziyaret edebilirsiniz.