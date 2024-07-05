Yarış Tutkunları Buraya: The Crew Motorfest Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

Oyun fiyatlarının adeta tavan yaptığı günümüzde üreticiler tarafından yapılan kampanyalar artık daha büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda Ubisoft, 2023 yılında piyasaya sürdüğü popüler yarış oyunu The Crew Motorfest'in kısa süreliğine ücretsiz olduğunu duyurdu. Peki oyun hangi tarihler arasında ücretsiz ve oynamak için ne yapmak gerekiyor?

The Crew Motorfest Ücretsiz Oldu, Peki Hangi Tarihler Arasında?

Ubisoft, The Crew Motorfest'in dördüncü sezonunu kutlamak amacıyla oyuncuları sevindiren bir karar aldı. Şirket, tüm platformlarda geçerli olmak üzere ücretsiz hafta sonu etkinliğini duyurdu. Oyuncular, etkinlik süresince oyunu deneyimleme imkanı bulacak. Eğer yapımı satın almaya karar verirlerse, deneme sürecindeki oyun içi ilerlemelerine de erişebilecekler.

PlayStation (PS5, PS4): 4 - 8 Temmuz

Ubisoft Store (PC): 4 - 8 Temmuz

Epic Games Store (PC): 4 - 8 Temmuz

Xbox (Xbox Series, Xbox One): 11 - 15 Temmuz

Son olarak ücretsiz hafta sonu etkinliğinin yanı sıra oyunda yüzde 60'a varan indirimler yapılacağını belirtelim. 31 Temmuz'a kadar devam edecek kampanya kapsamında oyunun çeşitli sürümlerini daha ucuza satın alabileceksiniz.

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