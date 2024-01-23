The Day Before'un Geliştiricilerinden Yeni Bir Oyun Geliyor!

The Day Before geride bıraktığımız 2023 yılına en çok damga vuran oyunlardandı fakat oyun bekleneni veremedi ve dolandırıcılık iddialarının eşiğinde geliştirme sürecini durdurarak kapatıldı. Şimdi ise aynı ekibin yeni bir oyun üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

İlk fragmanın yayınlanmasından üç yıl sonra oyuncular verilen sözleri yerine getiremeyen bir oyunla karşılaştı. Steam ilk kez istisnasız herkes için para iadesi başlattı ve incelemeler oyunu yerle bir etti. Durumun absürtlüğü aynı yıl içerisinde çıkan The Walking Dead: Destinies ve Gollum gibi oyunları bile gölgede bıraktı.

Oyunun arkasındaki Fntastic stüdyosu, geçtiğimiz yılın Aralık ayında tamamen kapandığını açıklamıştı ancak birçok kişi buna inanmadı ve Gotovtsev kardeşlerin başka bir projeye başlayacağından şüphelendi. Bugün ise bunun doğru olduğu ortaya çıktı.

Gotovtsev Kardeşler Yeni Bir Oyun Üzerinde Çalışıyor

Oyunun 7 Aralık 2023'te piyasaya sürülmesinden sadece birkaç ay önce oyunun arkasındaki şirketin patronları Aisen ve Eduard Gotovtsev kardeşler, stüdyo ile bağlantılı kişiler arasında yeni bir mobil oyunun yapımına başlamak için yatırımcılar aradıklarını yaymaya başladılar.

Peki üzerlerindeki çalıştıkları oyun ne tür bir oyun? Şimdilik bu konu hakkında bir detay ortaya çıkmış değil, zira proje The Day Before'da yaşananlardan ötürü oldukça gizli tutuluyor. Bunun yanı sıra pek çok bu alanda yetkili çalışan da Gotovtsev'lerin hiçbir şey olmamış gibi tüm çalışanlara teklif gönderdiğini belirtiyor.

Şimdilik gelişmeler bunlarla sınırlı. Peki siz The Day Before'un arkasındaki isimlerden gelecek yeni bir oyuna güvenebileceğinizi düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.