The Day Before Sistem Gereksinimleri Açıklandı!

Gerçek olduğuna pek çok kesime göre inanmak hâlâ zor ama The Day Before çıkış için hazırlanıyor ve bugün oyunun merakla beklenen sistem gereksinimleri yayınlandı.

Kısa bir süre önce açık dünya zombi hayatta kalma oyunu The Day Before'un bir kez daha erteleneceği duyurulmuş ancak oyunun geliştirme döngüsünde bu noktaya kadar yapılan tüm değişiklikleri sergilemek için bir 'son fragman' yayınlanmıştı.

Şimdi de The Day Before'un PC gereksinimleri açıklandı ve bu da 7 Aralık'ta (Fntastic'in iddiasına göre) erken erişime açılacak olan oyun için gerekli sistem gereksinimlerini gözler önüne seriyor.

Elbette bu sistem gereksinimleri bile insanların kafasına soru işaretleri uyandırdı çünkü geliştirici Fntastic, son fragman yayınlandığında şu uyarıyı yapmıştı.

"Bu bizim ilk büyük oyunumuz olduğu için Steam'de Erken Erişim olacak ve öngörülemeyen durumlar olabilir."

The Day Before Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşlemci: i5-8400 (veya AMD eş değeri)

i5-8400 (veya AMD eş değeri) RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: GTX 1060 (veya AMD eş değeri)

GTX 1060 (veya AMD eş değeri) Depolama: 55 GB, SSD gereklidir

Önerilen

İşlemci: i7-8700 (veya AMD eş değeri)

i7-8700 (veya AMD eş değeri) RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: 1080 Ti (veya AMD eş değeri)

1080 Ti (veya AMD eş değeri) Depolama: 55 GB, SSD gereklidir

Peki sizin The Day Before'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.