The Elder Scrolls 6'dan Kötü Haber Geldi

Bethesda Softworks, Starfield sonrasında The Elder Scrolls serisinin altıncı ana oyunu için geliştirilme sürecini başlattığını duyurmuştu. O zamandan bu yana somut bir gelişme ile karşılaşmamıştık. Görünüşe göre daha uzun bir süre The Elder Scrolls 6 göremeyeceğiz. Üretici Todd Howard, bekleyenleri hayal kırıklığına uğratan bir açıklamalarda bulundu.

The Elder Scrolls 6 İçin Önümüzde Daha Uzun Yıllar Var

GQ tarafından yapılan bir röporta sırasında konuşan Howard, Fallout 4'ün onuncu yıldönümüne ve Bethesda Softworks çatısı altındaki diğer başka şeylere de değindi. Konu elbette sıradaki The Elder Scrolls oyununa da geldi. Howard, "Sabretmeyi telkin ediyorum. Hayranların kaygılı hissetmelerini istemiyorum." diyerek daha uzun bir süre bekleyeceğimizi ima etti.

Bu yılın başlarında Make-A-Wish isimli bir hayır kurumu için açık arttırma gerçekleştirilmişti. Kazan oyuncunun ise oyunda kendi karakterini yaratması için fırsat sunulmuştu. Yeterli para toplandıktan sonra, üç saatlik bir oynanış testi gerçekleştirilmiş. Ne var ki bir şeylerin yerine oturduğuna dair bir sinyal alamamışlar. Aksi olsaymış, duyuru stratejisi daha farklı olacakmış.

"Bir şeyi duyurmayı ve satışa sunmayı severim. Kusursuz yorumum - ve bu gerçekleşecek demiyorum - biraz zaman alacak ve sonra, günün birinde, oyun ortaya çıkacak."

Röportaj sırasında altıncı oyunun The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster gibi duyurulması ile çıkmasının bir olup olmayacağı sorulunca Howard, "Bu bir test sürüşüydü diyebilirsin. Fazlasıyla işe yaradı." cevabını veriyor. Yani bir nevi, benzer bir prosedür ile karşılaşabiliriz. Elbette bunu zaman ve şartlar gösterecek.

Serinin yeni oyunu, 2018 yılının E3 fuarı sırasında kısa bir fragman ile duyurulmuştu. O zamandan bu yana elimizde o fragmandan başka somut bir şey yok. Bırakın oyunun hangi tarihte çıkacağını, herhangi bir çıkış yılı bilgisi dahi bulunmuyor.

Activision Blizzard satın alımı sırasında Microsoft Gaming Üst Yöneticisi Phil Spencer tarafından tahmini olarak 2028 yılına işaret eder iken, Eylül ayında bir iddia da bulunan eXtas1s ise 2027 yılından bahsetmişti. Todd Howard açıklamaları ise ağızda acı bir tat bıraktı.