Çıkalı Daha 4 Gün Oldu: The Elder Scrolls IV: Oblivion'dan Efsane Rekor

Bethesda, birkaç saat önce The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered'ın yalnızca dört günde dört milyon oyuncuya ulaştığını duyurdu. 22 Nisan'da sessiz sedasız çıkış yapan oyun için bu rakam gerçekten etkileyici. Tabii sürpriz de değil. Oblivion, zamanında zaten çok sevilen bir yapımdı ve ilk yılında üç milyon kopya satmayı başarmıştı.

Üstelik bu sefer bir de Game Pass avantajı var. PC ve Xbox kullanıcıları, aktif abonelikleri varsa ekstra ücret ödemeden bu yeni sürüme erişebiliyor. Bugün gelen bir habere göre oyun GeForce NOW'a da ekleniyor.

Basit Bir Duyuruyla Adından Söz Ettirdi

Bethesda'nın izlediği strateji de oyunun patlamasında etkili oldu. Neredeyse hiç reklam yapmadılar. 21 Nisan'da sadece "Yarın bizi izleyin" diye bir duyuru geçti şirket. Fakat zaten 2025'in başından beri sızıntılar ortada dolanıyordu. Birçok içeriden bilgi sızdıran isim de oyunun Nisan ayında ansızın çıkacağını söylemişti.

Hal böyle olunca, oyun çıktığı anda Elder Scrolls hayranları çoktan tetikteydi. Bethesda'nın fazla uğraşmasına bile gerek kalmadı.

Oblivion Remastered Şimdiden Mod Almaya Başladı

Elder Scrolls oyunlarının modcular tarafından nasıl sahiplenildiğini herkes bilir. Morrowind, Oblivion, Skyrim... Üzerinden yıllar geçse de hala yaşayan oyunlar oldular. Oblivion Remastered da farklı olmayacak gibi duruyor.

Şu anda Nexus gibi platformlarda yüzlerce mod çoktan listelenmeye başladı bile. Ama bu kez modlama işinin biraz daha zorlu olduğu söyleniyor. Çünkü grafikler Unreal Engine 5'e taşınmışken, oyun motorunun temel işleyişi hâlâ eski Gamebryo yapısına bağlı kalmış.

Geleneksel mod çatışmalarını tespit etmek eskisi kadar kolay değil. Oyundaki veriler hâlâ eski plugin dosyalarından çekiliyor, ancak içerikler JSON formatında Unreal Engine tarafına aktarılıyor. Eğer yeni içerik girilecekse bunların JSON verisi manuel olarak girilmeli. İlaveten yeni yapılarla gelen bazı veriler henüz tam anlamıyla çözülmüş değil.

Mod Sorunu Çözülecek Mi?

Şimdiden Skyrim üstündeki projelerini bırakıp Oblivion Remastered'a yönelen birçok modcudan söz ediliyor. Önümüzdeki haftalarda ciddi anlamda yaratıcı işler görmemiz an meselesi gibi duruyor ama oyun; OBScript'in güncellenmiş bir sürümünü, Unreal Engine kodlarını ve blueprint sistemlerini birlikte kullanıyor.

Script extender gibi araçların bu yeni düzene nasıl adapte olacağı da şimdilik belirsiz. Creation Engine için uzmanlaşmış mod geliştiricilerinin Unreal Engine'a yabancı olması işleri biraz yavaşlatabilir. Ama Bethesda modding camiası geçmişte neleri başardıysa yine başarabilir.