GeForce NOW'da The Elder Scrolls IV: Oblivion Rüzgarı Esecek! İşte Tüm Oyunlar
GeForce NOW, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered dahil sekiz yeni oyunu bulut platformuna ekledi! İşte haftanın yeni çıkanları ve detaylar.
Bu hafta GeForce NOW kullanıcıları için tam anlamıyla dolu dolu geçti. Bethesda'nın efsanevi rol yapma oyunu The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sürpriz şekilde bulut servisine geldi. Tabii ki yenilikler bununla da sınırlı kalmadı. Clair Obscur: Expedition 33, Sunderfolk ve Ace Attorney Investigations Collection gibi taptaze yapımlar da platformdaki yerini aldı.
Oblivion'un remastered versiyonu; güncellenmiş grafikleri, geliştirilmiş oynanışı ve ek içerikleriyle adeta yeniden doğmuş gibi hissettiriyor. Ayrıca Shivering Isles ve Knights of the Nine gibi tüm ek paketler de pakete dahil.
GeForce NOW'a Sekiz Yeni Oyun Ekleniyor
GeForce NOW bu hafta sadece Oblivion'u değil, birbirinden farklı türlerde sekiz yeni oyunu da oyunculara sundu. İşte tam liste:
- Sands of Aura (Epic Games Store)
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Steam ve Xbox, PC Game Pass)
- Sunderfolk (Steam'de 23 Nisan’da çıkış yaptı)
- Clair Obscur: Expedition 33 (Steam ve Xbox, PC Game Pass)
- Ace Attorney Investigations Collection (Steam ve Xbox)
- Dead Rising Deluxe Remaster Demo (Steam)
- Ace Attorney Investigations Collection Demo (Steam ve Xbox)
- EXFIL (Steam)
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