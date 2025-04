GeForce NOW'da The Elder Scrolls IV: Oblivion Rüzgarı Esecek! İşte Tüm Oyunlar

Bu hafta GeForce NOW kullanıcıları için tam anlamıyla dolu dolu geçti. Bethesda'nın efsanevi rol yapma oyunu The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sürpriz şekilde bulut servisine geldi. Tabii ki yenilikler bununla da sınırlı kalmadı. Clair Obscur: Expedition 33, Sunderfolk ve Ace Attorney Investigations Collection gibi taptaze yapımlar da platformdaki yerini aldı.

Oblivion'un remastered versiyonu; güncellenmiş grafikleri, geliştirilmiş oynanışı ve ek içerikleriyle adeta yeniden doğmuş gibi hissettiriyor. Ayrıca Shivering Isles ve Knights of the Nine gibi tüm ek paketler de pakete dahil.

GeForce NOW'a Sekiz Yeni Oyun Ekleniyor

GeForce NOW bu hafta sadece Oblivion'u değil, birbirinden farklı türlerde sekiz yeni oyunu da oyunculara sundu. İşte tam liste: