The Elder Scrolls Online: High Isle Genişletmesi Duyuruldu!

Bugün, ZeniMax Online Studios ve Bethesda Softworks, PC, Mac ve Stadia'da 6 Haziran 2022'de; Xbox ve PlayStation konsollarında ise 21 Haziran 2022'de çıkacak The Elder Scrolls Online: High Isle Bölümü'nde oyuncuları Elder Scrolls dünyasında nelerin beklediğine yakından bakıyorlar. İşte detaylar!

The Elder Scrolls Online: High Isle Bizlere Neler Sunuyor?

High Isle Ön Bakışı yayınında açıklandığı üzere, bu yılki bölümün hikâyesi, politik entrikalara odaklanacak. High Isle da Three Banners War'a son verecek barış müzakereleri için ittifak temsilcilerinin gelebileceği mükemmel bir mekân. Zirveyi düzenleyen Society of the Steadfast olsa da, oyuncular Ascendant Order'a ve kaotik planlarına karşı dikkatli olmalı. ESO'nun 20 milyonu aşkın oyuncusu ortaçağ kültürü ve mimarisiyle dolu, görkemli kaleler ve heyecan verici turnuva alanlarıyla kaplı cennet gibi bir adayı deneyimleyecek.

Geçtiğimiz yıl ESO oyunculara Yoldaşları getirdi. 2022'de de ZeniMax Online Studios bu sistemi geliştirecek. Oyuncular iki yepyeni yoldaşa; sokaklarda büyüyen ve büyüye ilgi duyan bir Khajiit olan Ember ve oyunculara yardımcı olmayı görev bilen heyecanlı bir şövalye olan Breton, Isobel'e erişebilecek. 2022'de ayrıca Tales of Tribute adında, ESO dünyası içinde oynanabilen yepyeni bir kart oyunu geliyor. High Isle'da icat edilen bu eşsiz kaynak toplama oyunu PvP ve PvE olarak oynanabiliyor.

Oyuncular Tales'in kendi seviye sistemi ile sıralamada yükselebilir. Ayrıca mobilyalar ve Transmute Stone'lar gibi güzel ödüller de var. Hatta dünyada belirli NPC'lere karşı oynayarak bir hikâyeyi ilerletmek de mümkün. Oyuncular yeni Bölüm için ESO Store'dan, tercih ettikleri mağazadan veya platform mağazasından ön alım yapabilir. The Elder Scrolls Online, ZeniMax Online Studios tarafından geliştirilmiş ve Bethesda Softworks tarafından yayınlanmış bir MMORPG oyunudur. Microsoft Windows ve OS X için 4 Nisan 2014'te, Steam üzerinde ise 17 Temmuz 2014'te yayınlanmıştır.

The Elder Scrolls aksiyon ve fantezi serisinin bir parçası olup, serinin ilk sınırlandırılmamış çok oyunculu oyunudur. 21 Ocak 2015'te oyunu etkili bir şekilde oynamak için gereken aktif üyeliğin, 17 Mart 2015'te kaldırılacağı söylendi. Oyun The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited olarak yeniden adlandırılmıştır. Playstation 4 ve Xbox One konsol sürümleri 9 Haziran 2015'te yayınlandı. Diğer oyunlardaki gibi Tamriel kıtası üzerine kuruludur ve hikâye çizgisi dolaylı olarak diğer oyunlarla bağlantılıdır. The Elder Scrolls Online 2014 yılında yayınlanmadan önce 7 yıl boyunca geliştirilme sürecindeydi.

Oyun çoğunlukla karışık eleştiriler aldı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.