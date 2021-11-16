Microsoft bir süredir önemli oyun geliştiricilerini bünyesine katarak yeni nesil Xbox Series ailesi için stratejik adımlar atıyor. Şirket yaklaşık bir sene önce Bethesda'nın çatı şirketi olan ZeniMax Media'yı 7,5 milyar dolar ödeyerek satın almıştı. Şimdi, The Elder Scrolls VI Xbox özel oyunu olabilir gibi gözüküyor.

The Elder Scrolls VI Xbox Özel Oyunu mu Olacak?

The Elder Scrools VI hakkında bazı detaylara değinen Phil Spencer, söz konusu oyunun Xbox platformuna özgü olabileceğini dile getirdi. Bunun diğer platformları cezalandırmakla ilgisinin olmadığını vurgulayan Spencer, Xbox kullanıcılarına eksiksiz bir paket sunmakla ilgili olduğunu söyledi.

Spencer tarafından yapılan açıklamada serinin yeni oyununun Xbox'a özgü olmasının mümkün olduğu dile getirilse de, bunun kesinlikle olacağına yönelik bir detay verilmedi. Üstelik Xbox sahibi olmasanız da şirketin birinci parti oyunlarının tamamını PC için de sunduğunu biliyoruz: Yani The Elder Scrolls VI, PC oyuncuları için de kullanıma sunulacaktır.

Sony tarafından üretilen birinci parti oyunlar, şirketin oyun konsolu için önemli bir pazarlama avantajı haline geliyor ve Microsoft da, haklı bir biçimde, bu alana daha fazla yatırım yapmaya kararlı gibi gözüküyor. Temelde burada kaybeden kişiler oyuncular olsa da, rekabetin daha iyi sonuçlar doğuracağını biliyoruz.

Bu arada 2018 yılının ortasında duyurulan The Elder Scrolls VI halen geliştirme aşamasında ve önümüzdeki bir sene daha bizlerle olmayacak gibi gözüküyor. İlerleyen dönemlerde oyunun münhasır olup olmayacağına yönelik daha fazla ipucu ile karşılaşmalıyız.

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