The First Berserker: Khazan'ı Ücretsiz Oynama Fırsatını Kaçırmayın

Microsoft, Free Play Days ile oyunculara haftalık olarak sunduğu değişen sayıda oyunu ek ücret ödemeden fırsatlarını bu hafta da devam ettiriyor. Resmi duyuru ile program kapsamında The First Berserker: Khazan dahil beş oyunu program kapsamında oynanabilir oldular. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Free Play Days Kapsamında 5 Oyun Sizi Bekliyor: The First Berserker: Khazan ve Dahası

Bildiğiniz gibi Xbox, Free Play Days adı altında özel bir program düzenliyor. Hafta sonları için geçerli olan bu program ile seçili oyunlar, Game Pass abonesi olması durumunuzda, sınırlı süreli olarak ücretsiz oynanabiliyor. Hafta sonu da kapıdayken, program kapsamında beş oyun sizleri bekliyor. Bu oyunlardan The First Berserker: Khazan ve Hammerwatch II için Game Pass aboneliği gerekiyor iken, Hypnospace Outlaw, Let's Build a Zoo ve Biped 2 ise herkese açık olacak Programın bitiş tarihi ise 1 Aralık 2025 Pazartesi günü.

The First Berserker: Khazan Hakkında

Hikayeye göre, Pell Los imparatorluğunun ölümü yenen büyük generali rolüne bürünüyor. Hedefimiz ise hem düşüşümüze yolaç olayları açığa çıkartmak ve hem de düşmanlarımızdan intikam almak olacak.

Hammerwatch II Hakkında

Blight ve ejderha ordusunun Kral Roland'ı tahtından indirmek ve Herian Krallığı'nı tahrip etme planının başarılı olmasının ardından, Kral'ın görevlendirmesi doğrultusunda seçili yetenekli ve yüce kahramanın krallığı geri almak için verdiği mücadele anlatılıyor.

Hypnospace Outlaw Hakkında

90'lı yılların internet simülasyonu olan oyunda, bir yandan e-posta adresinizi kontrol eder, virüslerden ve zararlı yazılımlardan sakınır ve bir yandan da işe yarar uygulamaları indirir iken, bir yandan da kötülük peşinde koşanları avlamaya çalışacaksınız.

Let's Build a Zoo Hakkında

Adından da anlayabileceğiniz üzere bir hayvanat bahçesi inşa edeceğiniz oyunda, hem hayvan satın alacak ve hem de üremelerini sağlayacaksınız. Ayrıca hayvanlar için güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturabilmek için korumalar ve veterinerler de tutmanız gerekecek. Dahası ise 300 binden fazla farklı hayvan türü üzerinde DNA birleştirmesini de gerçekleştirebileceksiniz.

Biped 2 Hakkında

Sevimli robotlar ile dünyayı bir kez daha kurtarmaya çalışacağımız Biped 2 oyununda, bir yandan bize sunulan dünyayı keşfe çıkar iken bir yandan da aksiyon ve maceranın içine dalacak ve karşımıza çıkan bulmacaları çözmek durumunda olacağız.