325 TL Değerindeki The First Templar Ücretsiz Dağıtılıyor: Fırsatı Kaçırmayın!

Epic Games Store gibi diğer oyun mağazaları her hafta ücretsiz oyun dağıtırken, Steam de bu duruma eşlik ederek zaman zaman bazı oyunları ücretsiz olarak kullanıcıların kütüphanelerine eklemelerine izin veriyor. Bu iki platformun yanı sıra GOG da zaman zaman ücretsiz oyunlarla kullanıcıların yüzünü güldürmeyi başarıyor.

GOG platformu bir kez daha ilgi çekici bir oyunu daha ücretsiz olarak kullanıcılarına dağıtıyor. Hâlihazırda Steam'de güncel fiyatı 9,99 dolar (325 TL) olan The First Templar, 6 Temmuz'a kadar GOG kullanıcılarına özel ücretsiz ve tek yapmanız gereken oyunu kütüphanenize eklemek.

The First Templar Oyunculara Neler Sunuyor?

The First Templar, Fransız bir tapınakçı ile kafir ilan edilmiş soylu bir hanımefendi olan yoldaşının hikâyesini anlatıyor Bu iki beklenmedik müttefikin kontrolünü ele alan oyuncu, Tapınakçı Tarikatı'nın ardındaki gizemleri ortaya çıkarmalı, büyük bir komploda rol oynamalı ve Kutsal Kase'nin sırrını keşfetmelidir.

Kahramanlar her fırsatta Sacracen, Fransa Kralı IV Philip ve Engizisyon da dâhil olmak üzere güçlü rakiplerle karşılaşıyor. The First Templar hem tek oyunculu hem de co-op modlarına sahip.

The First Templar Nasıl Ücretsiz Alınır?