The Flash Filminin Vizyon Tarihi Açıklandı!

DC evreninin önemli karakterlerinden biri olan The Flash, beyazperdede seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmin yönetmen koltuğunda, IT ve Mama gibi kült bilimkurgu yapımlarıyla tanınan Andy Muschietti yer alıyor. Başarılı oyuncu Ezra Miller, Barry Allen'ı canlandırarak başrolü üstlendiği filmin kadrosunda Ben Affleck ve Michael Keaton da yer alıyor. Film, bilimkurgu ve aksiyon severlerin merakla beklediği bir hikâye anlatıyor.

The Flash Konusu

Andy Muschietti'nin yönettiği, senaryosunu Christina Hodson'un kaleme aldığı The Flash, annesinin ölümünü engellemek için gücünü kullanarak zamanda geriye giden Barry Allen'ın (Ezra Miller), zamanın lineer akışında istenmeyen sonuçlara yol açmasını konu alıyor. Barry, geçmişteki olayları değiştirmek için süper güçlerini kullandığında The Flash’te dünyalar çarpışır ancak ailesini kurtarma girişimi istemeden geleceği değiştirdiğinde Barry, General Zod'un yok etme tehdidiyle geri döndüğü ve sığınacak süper kahramanların olmadığı bir gerçeklikte hapsolur. Hapsedilmiş bir Kripton'luyu kurtarmak için her ne kadar aradığı kişi olmasa da alışılmışın dışında olan bu çok farklı Batman'i emeklilikten vazgeçmeye ikna etmesi gerekmektedir. Nihayetinde içinde bulunduğu dünyayı kurtarmak ve bildiği geleceğe dönmek için Barry'nin tek umudu hayatı için yarışmaktır ancak yaptığı tüm fedakârlıkları evrenin başa dönmesi için yeterli olacak mıdır?

The Flash Oyuncuları

Ezra Miller'ın başrolünde yer aldığı The Flash'ın oyuncu kadrosunda Sasha Calle, Ben Affleck, Michael Shannon, Ron Livingston, Maribel Verdú, Kiersey Clemons ve Michael Keaton gibi başarılı oyuncular da bulunuyor. Filmin yapımcılığını Barbara Muschietti ve Michael Disco üstlenirken, yönetici yapımcıları ise Toby Emmerich, Walter Hamada, Galen Vaisman ve Marianna Jenkins.

Henry Braham tarafından görüntü yönetmenliği yapılan filmin yapım tasarımcısı Paul Denham Austerberry, kostüm tasarımcısı Alexandra Byrne. Filmin müziklerinde ise Benjamin Wallfisch imzası var.

The Flash Fragmanı

The Flash Vizyon Tarihi

TME Films'in Türkiye'deki dağıtımını üstlendiği The Flash, 16 Haziran'da sinemalarda olacak.